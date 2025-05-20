AK Parti Kadın Belediye Meclis üyelerinden aileye güçlü destek: "2025 Aile Yılı" ortak vurgusu

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın koordinasyonuyla Türkiye genelindeki AK Parti kadın belediye meclis üyeleri, belediye meclis toplantılarında aileyi merkeze alan güçlü bir çağrıda bulundu.

Eş zamanlı olarak 81 ilde yapılan açıklamalarda, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi ve Mayıs ayının ikinci haftasının "Aile Haftası" olarak kutlanması yönündeki toplumsal irade vurgulandı.

Kadın meclis üyeleri, aile kurumunun karşı karşıya kaldığı ideolojik, kültürel ve sosyal tehditlere karşı ortak duruş sergileyerek; gençleri, çocukları ve toplumu hedef alan gayri fıtri akımlar karşısında devletin kararlı duruşunu meclis kürsülerinden kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aileyi, insanı ve fıtratı koruma anlayışı doğrultusunda Birleşmiş Milletler nezdinde atılan diplomatik adımlar ile "Ailenin Dostları Grubu"na katılım gibi önemli gelişmeler de konuşmalarda vurgulanan başlıklar arasında yer aldı.

Konuşmalarda ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumunun eşgüdümünde hayata geçirilen geniş kapsamlı uygulamalara dikkat çekildi. Genç evliliklere yönelik faizsiz kredi desteklerinden kadın girişimciliğinin tarımda teşvik edilmesine, aile içi eğitim programlarından çalışan annelere sunulan sosyal haklara kadar uzanan politikalar detaylı şekilde aktarıldı. Anneler Günü vesilesiyle tüm annelere duyulan şükran dile getirilirken, AK Parti iktidarları döneminde özellikle çalışan anneler için hayata geçirilen öncü uygulamalar bir kez daha hatırlatıldı.

AK Parti kadın belediye meclis üyeleri, "Güçlü aile, güçlü millet" anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, 2025 Aile Yılı'nın Türkiye'nin aile değerlerini koruma yolundaki kararlılığını sadece ulusal değil, küresel ölçekte de yansıtacak önemli bir dönüm noktası olacağı mesajını verdi. - ANKARA