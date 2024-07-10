AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi

AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, önceki gün yapılan AK Parti MYK toplantısında, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesi gündeme getirildi.

10.07.2024 09:31
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Türkiye'de doğurganlık oranı 1,51'e inerek, OECD ülkeleri ortalamasının altına düştü. Doğum oranının artması için AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi bir çalışma yaptı. Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir'in yaptığı sunumda, azalan doğurganlık oranına değinildi.

3 çocuklu annelere çocukları ilkokula başlayana kısmi süreli çalışma imkanı verilmesinin gündeme alınması istendi. 3 ve üzeri çocuk sahibi olan ailelere de kademeli olarak asgari ücret tutarında bakım desteğinin verilmesi de öneri olarak sunuldu.

TÜP BEBEK DESTEĞİ İÇİN 45 YAŞ BAZ ALINMALI

Sunumda, tüp bebek tedavisine verilecek devlet desteğiyle ilgili de düzenleme yapılmasına dair bir teklif ortaya atıldı. Tüp bebek için 40 yaşındaki kadınlara verilen destekte, yaş sınırının 45'e çekilmesi aktarıldı. Ayrıca düşen doğum oranının artması için devlet hastanelerinde doğum yapmanın daha cazip hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Kadın, Sağlık, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Göksel Tuygun: Adamlar emekliyi aç bıraktı siz ne istiyorsunuz 23 0 Yanıtla
  • Ahmet burak: emekliye 10 bin lirayi layik gorenler 3 cocugu olana ageri ucret verir mi 17 1 Yanıtla
  • Fevzi Öztürkmen: İsterler, verilir mi? Sadece gaz almak için bir İSTEK bence. 9 0 Yanıtla
  • Depechs Modes: kimin parasını kime. dağıtmak yine emekliye on bin ha 8 0 Yanıtla
  • Emre Sayin: bu haberi okuyup inananlar çalışmalara başlamistir bile 7 0 Yanıtla
  • Nuri Varol: Önce enflasyonu hayat pahalılığını dusurun. birilerine yine rant kapısı açılacak demedi demeyin. 3 0 Yanıtla
  • Murat Sert: 3 cocuklu aile öldü zaten.cocukmuş 1 0 Yanıtla

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