AK Parti'nin Kızılcahamam kampında çevre bilincine dikkat çekilecek - Son Dakika
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AK Parti'nin Kızılcahamam kampında çevre bilincine dikkat çekilecek

03.06.2022 17:03
AK Parti'nin Kızılcahamam kampında çevre bilincine dikkat çekilecek

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı süresince çevre bilinciyle ilgili farkındalık oluşturmaya yönelik uygulamalar ele alınacak.

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı süresince çevre bilinciyle ilgili farkındalık oluşturmaya yönelik uygulamalar ele alınacak.

AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlenen kampında, bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün de teması olan "sürdürülebilir, doğayla uyumlu, daha temiz ve daha yeşil bir yaşam" anlayışı üzerinde durulacak.

Kamp süresince, farkındalık oluşturmaya yönelik uygulama ve etkinliklerle küresel çevre sorunlarına, iklim değişikliğine, Türkiye'nin bu kapsamdaki mücadele ve uyum çabalarına dikkat çekilecek.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı da bu yönde, kamp alanında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Bakanlıklar ile AK Parti Genel Merkezine ait faaliyet raporları ve belgeler, baskı olmadan, dijital yöntemlerle katılımcılarla paylaşılacak.

Kamp programı boyunca en az miktarda atık üretmek, atıkları ayrı biriktirerek, geri dönüşüme kazandırmak, organik atıkları kompost olarak değerlendirmek gibi uygulamalarla Sıfır Atık Projesi'ne uygun bir süreç yönetilecek.

Toplantı sonunda oluşacak karbon ayak izinin azaltılması amacıyla her bir katılımcı için 3 adet fidan dikilecek.

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin Kızılcahamam kampında çevre bilincine dikkat çekilecek - Son Dakika

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