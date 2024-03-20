AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Eskipazarlılar için iftar programında yoğun ilgi gördü

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: AKP Uyuşturucu ile Mücadele Etmiyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uyuşturucuya bağımlılığın önlenmesi bütçesinden tasarruf etmesini eleştirdi. İlgezdi, uyuşturucu kullanımının arttığı bir dönemde, bakanlıkların tasarruf yaparak bağımlılıkla mücadelede yetersiz kaldığını belirtti. Ayrıca, bağımlılıkla mücadele için ayrılan bütçeden tasarruf etmenin mantıklı olmadığını vurguladı ve bakanlıkların sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade etti.