AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Karabük\'te kalkınma hamlesini gerçekleştirmek istiyor

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, 31 Mart'ta Karabük'te kalkınma hamlesini gerçekleştirmek istediklerini belirtti.
Çetinkaya, AK Parti Karabük İl Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Karabük Vizyonu Medya Buluşmaları"nda değerlendirmelerde bulundu.
Yapacakları hizmetleri halkın desteğiyle hayata geçireceklerine değinen Çetinkaya, "Burada tek gayemiz var. Daha müreffeh, daha çağdaş, daha modern ve daha yaşanılabilir Karabük. Arzu ediyoruz ki, artık Karabük'te kısır siyasi kavgalar olmasın. Her seçim dönemi aynı vaatler ve projeler halkımıza sunulup geçilmesin. İstiyoruz ki, artık Araç Çayı akıp Karabüklü bakmasın. Araç Çayı artık Karabüklünün hizmetinde olsun. Kütüphaneler olsun, sosyal tesisler, kültür sanat faaliyetleri olsun istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Çetinkaya, gar sahasını halkın hizmetine açmak istediklerini ifade ederek, "Burada güzel bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Burayla şehrimizin bu kısmındaki 14 mahalle ihya olsun istiyoruz. Kentteki yorgun bina stokunu artık yenileyelim istiyoruz. Depreme dayanıklı, daha modern daha çağdaş mahalleler kurmak istiyoruz. Bu noktada hükümetimizin, milletvekillerimizin, teşkilatımızın ve halkımızın desteği bizimle. Bunu önümüzdeki 5 yılda hayata geçirelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin, "Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin 1000 konut yapımı projesini devam ettirecek misiniz?" sorusuna Çetinkaya, "Bu 1000 konutu halkımız burada umut etmiş başvuru yapmış biz 2 bin 100 konut yapacağız. Bu 1000 konut inşallah göreve gelir gelmez ilk işlerimizden biri olacak. Halkımızın bu talebini inşallah hayata geçireceğiz. Karabük'teki konut ihtiyacını biliyoruz. Halkımız burada kati suretle mağduriyet yaşamayacak. Bu başvurular hayata geçecek" cevabını verdi. - KARABÜK
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