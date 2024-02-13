AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Saha ve Gönül Belediyeciliği İstendiğini Belirtti

Politika

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, vatandaşların saha ve gönül belediyeciliği istediğini, göreve geldiğinde bu eksikliği gidereceğini belirtti.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, 31 Mart seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Esnafları ziyaret edip sokaklarda vatandaşlar ile buluşan Çetinkaya, akşamları ise evlerde toplantılar gerçekleştiriyor.

"Çaldığımız kapılardan vatandaşın ilgi, alakası fevkalade yerinde" diyen Çetinkaya, şunları söyledi: "Güzel iyi bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuğun sonu hizmet olacak. Karabük önümüzdeki 5 yılda ihya olacak. Çağın gereksinimlerini karşılayan modern yaşama alanlarıyla donatılmış, kültür sanat faaliyetlerinin bol bol olduğu, sosyal alanların oluşturduğu bir Karabük için yola çıktık. Görüyoruz ki halkımızın da böyle bir Karabük beklentisi var. Bizlerde önümüzdeki 5 yıl Karabük'ü inşa edeceğiz, hem de birlik ve beraberlik içerisinde olup gönülleri de ihya edeceğiz. Mükemmel bir 5 yıl hemşerilerimizi bekliyor.

Karabük'ün bitkin ve yorgun bir yapısı olduğunu belirten Çetinkaya, "Mahallelerimiz, sokaklarımız kan kaybediyor, vatandaş bundan şikayetçi. Vatandaş saha belediyeciliği, gönül belediyeciliği istiyor. Arazide gezen belediye başkanı istiyor. Bizde bunu fazlasıyla hemşerilerimize vereceğiz. Önümüzdeki 5 yıl hem mahallelerimiz hem sokaklarımızı, yaşam alanlarımızı yakışır hale getireceğiz. Özellikle çarşı bölgesinde akşam 5'den sonra hayat yok deniliyor, bakıyoruz birçok mahallemiz kan kaybetmiş durumda. Biz taze bir kan olarak, Özkan Çetinkaya olarak sahaya ineceğiz" dedi.

Karabük'te 15 yılın ardından hükümet belediyeciliğin tercih değil, ihtiyaç hali olduğunu aktaran Çetinkaya, "Hükümet ve belediye iş bilirliği ciddi icraatlar ortaya koyan bir sistem. Halkın talep ettiği de artık şu 15 yıl yeter, 5 yıl artık bir omuz omuza verilsin, hizmetler gelsin. Hizmetler için kapılar çalınsın, emekler verilsin, bu hizmetlerde Karabük'e gelsin. AK Parti siyasi söylem değil, icraat partisidir. Projeler bizim vazgeçilmezimizdir. Karabük'ün sorunlarını biliyoruz, çözümlerini biliyoruz, Karabüklülerin ne talep ettiklerini biliyoruz. İnşallah bu talepleri karşılayan projeleri önümüzdeki günlerde sunacağız" diye konuştu. - KARABÜK