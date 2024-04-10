AK Parti Karabük İl Başkanlığı Bayramlaşma Töreni

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve milletvekilleri. partililer ve cfhfıyfilfulf bayramlaştı.
AK Parti Karabük İl Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programında AK Parti Karabük Milletvekilleri Av. Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Yortan Belde Belediye Başkanı
Yılmaz Tiryaki, partililer ve vatandaşlar katıldı.
"Yeni yüzyıl ve yeni Karabük vizyonu ile yola çıktık"
Bayramlaşma töreni sonrası konuşan AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, 31 Mart seçimlerini geride bıraktıklarını ve seçimlerin galibinin Karabüklüler olduğunu söyledi. Yeni yüzyıl ve yeni Karabük vizyonu ile yola çıktıklarını kaydeden Salt, "İnşallah önümüzdeki süreçte 1 Nisan'da devraldığımız bu bayrakları eser ve hizmet siyasetini, Karabük'ü şahlandırarak, önümüzdeki süreçte Karabük'ü ve ilçelerimizi hak ettiği seviyelere getirmek adına, eser ve hizmet anlamında bu çalışmaları tüm Karabük teşkilatlarımızla birlikte ortaya koyacağız" dedi.
"5 yıllık süreçte cansiperane çalışacağız"
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise, "Çıktığımız yolda demiştik ki çifte bayram olsun. Hamdolsun Cenab-ı Allah bizleri öncelikle 1 Nisan'da güzel bir zafer ve güzel bir hizmetkar olarak bu şehre layık gördü. İnşallah bizi birinci bayramımızın devamını beş yıllık süreçte cansiperane çalışarak, sokak sokak, karış karış ilk gün dediğimiz gibi hem imar edeceğiz, inşa edeceğiz hem de sizlerin, hemşehrilerimizin gönlünü ihya edeceğiz dedik. İnşallah hedefimiz budur. Hedefimiz modern, çağdaş ve kalkınmış bir Karabük'tür. Burada birlik halindeyiz halkımızla, vekillerimizle, teşkilatımızla. İnşallah bu mihvali koşacağız. İkincisi de inşallah Ramazan ayında yakalamış olduğumuz huzuru yıl boyunca hep beraber şehir olarak, ülke olarak, İslam alemi olarak devam ettirmeyi arzuluyoruz, dua ediyoruz. Bayramda yaşamış olduğumuz birlik, beraberliği, kardeşliği inşallah ömrümüzün sonuna kadar da tesis edelim, devam ettirelim" diye konuştu.
"Karabük seçimlerde ciddi bir başarı elde etti"
AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskişnkılıç da, "Karabük halkı birlik ve beraberlik içinde bizlere büyük bir güven gösterdi. Karabük seçimlerde ciddi bir başarı elde etti. Şimdi bize düşen şey bu siyasi başarıyı toplumsal başarıya ve hizmete dönüştürme zamanıdır. İnşallah sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağız" dedi.
"Omuzlarımızda çok ciddi bir yük de hissediyoruz iliklerimize kadar"
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ise, bugün ikinci bayramı yaşadıklarını ifade ederek, "31 Mart tarihinde bir bayram yaşadık. Bu Karabük'ümüz için hiç şüphesiz emin olun Rabbimin inayetiyle çok hayırlı bir 5 yıl yaşatacak bize inşallah. Özkan başkanımızla beraber burada çok hayırlı ve güzel işler yapmayı Rabbim bize nasip edecek. Buna ilişkin olarak biz de elimizden gelen tüm gayreti, çabayı sarf edeceğiz. Elbette ki bu zaferi el birliğiyle yaşadık. Dolayısıyla Karabük'ün önümüzdeki 5 yılına sahip çıkmak anlamıyla bu ekibin haricinde de bize siyasi temayülleri farklı olsa da destek veren, kalben Karabük'ün geleceğine dair umutları olan ve Karabük'ün geleceğini değiştirme çabasıyla, ümidiyle, bu düşüncesiyle bizlere destek veren hemşehrilerimiz var. Ben hepsine teşekkür ediyorum. 31 Mart tarihindeki bu bayramı bizlere ve Karabük'e yaşattığı için bu hemşehrilerimizin ve ayrıyeten bu ekibe de, bu hazirunada da teşekkür ediyorum. İmece usulüyle, el birliğiyle burada bir başarı elde ettik. Bu başarı tüm Karabük'ün başarısıdır. Başarı diyorum ancak aynı zamanda omuzlarımızda çok ciddi bir yük de hissediyoruz iliklerimize kadar. Bu aynı zamanda bize bir mesuliyette yükledi. Bundan sonra daha fazla çalışacağız. Daha fazla motive olarak Karabük'ün sorunlarına eğilerek, bunların çözümüne ilişkin neler yapabiliriz buna elbette ki kafa yoracağız" diye konuştu. - KARABÜK
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Başkan Oya Tekin, Seyhan Belediye Meclisi'nin ilk oturumunda yaptığı konuşmada, eşit hizmet götürme mücadelesi vereceklerini ve kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılacağı bir anlayışın benimseneceğini belirtti. Yeni meclis başkanvekilleri de seçildi.
Çubuk Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Baki Demirbaş, toplantıda yaptığı konuşmada paylaşımcılık, eşitlik, adalet ve hakkaniyete önem vereceklerini belirtti. Toplantıda başkan vekilliği ve diğer görevler de belirlendi. AK Parti, MHP, CHP ve Yeniden Refah Partisi grup başkanvekilleri ise ilçe halkına teşekkür ederek birlikte çalışacaklarını ifade etti.
Isparta Valiliği tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programına yoğun katılım gerçekleşti. Vali Aydın Baruş, programda yaptığı konuşmada Isparta'daki birlik ve beraberliğin gücünü vurgulayarak tüm Ispartalı vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise bayramın güzelliğinin paylaşmak ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak olduğunu belirtti.
Türkiye, İsrail ile ticaret kısıtlamaları getirerek dünya basınında yankı buldu. İsrail'in Türkiye'ye karşı misilleme tehdidi aldığı belirtiliyor. Ticaret Bakanı, Türkiye'nin İsrail'e ticaret ambargosu koyan ilk ülke olduğunu açıkladı. İsrail'in Türkiye'ye yönelik giyim ve elektronik ürünler sektörüne darbe vurması bekleniyor. Jet yakıtı satışı iddiaları ise yalanlandı.
Elazığ il protokolü, Ramazan Bayramı çerçevesinde Gazi Huzurevi sakinlerini unutmadı. Vali, milletvekili, belediye başkanı ve siyasi parti temsilcileri huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personeli, seçim sonrası itiraz sürecini takip eden basın mensuplarının bayramını kutlayarak, kolonya ve bayram şekeri ikram etti. YSK'daki seçim sonrası mesaisi, itirazları kabul etmek ve kabul edilen itirazları değerlendirmek üzere bayramda da sürüyor.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Merkez Camisi'nde bayram namazını kılan ve vatandaşlarla sohbet edip bayramlaşan Başkan Önal, Bayraklı'nın çınarlarını da unutmadı. Önal, Şehit Asteğmen Adem Dertsiz Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı. Ayrıca, Şehit Uygar Yalçınkaya'nın ailesini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Uşak Valisi Turan Ergün'ün konuşmasıyla başlayan bayramlaşma programında, vatandaşlara sağlık ve huzur içinde bir bayram diledi. Programa AK Parti ve CHP milletvekilleri, belediye başkanı, il jandarma komutanı, kaymakamlar, üniversite rektör yardımcısı ve diğer kurum müdürleri katıldı.
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