AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, maaşlarını zamanında alamayan Karşıyaka Belediyesi çalışanlarına destek veriyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, maaşlarını zamanında alamayan Karşıyaka Belediyesi çalışanlarına destek veriyor

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, maaşlarını zamanında alamayan Karşıyaka Belediyesi çalışanlarına destek veriyor

Karşıyaka Belediyesi çalışanlarının maaşlarının zamanında ödenmediğini belirten AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, eski başkan Cemil Tugay'ı eleştirerek, işçilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Köse, Karşıyaka Belediye Başkanı'na seslenerek, borç miktarını açıklamasını istedi ve verimli hizmet vermenin zor olduğunu vurguladı.

01.05.2024 14:53
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AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, maaşlarını zamanında alamayan Karşıyaka Belediyesi çalışanlarına destek vermek amacıyla açıklama yaptı.

Köse, Karşıyaka Belediyesi önündeki açıklamasında, çeşitli yerlerde işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlamalar yaptığını, ancak Karşıyaka'daki işçilerin sıkıntı içinde olduğunu ifade etti.

Belediye çalışanlarının maaşlarının zamanında ödenmediğini, alacaklarının biriktiğini kaydeden Köse, "Karşıyaka tarihinin en kötü belediye yönetimine imza atan eski başkan Cemil Tugay'ın ilçemize bıraktığı miras ortadadır. Çalışanlara maaş bile verilememesinin ayıbı Sayın Tugay'a aittir. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin adına sesleniyoruz, ayın sonunu nasıl getirecekler? Çocuklarının okul masraflarını nasıl karşılayacaklar? Kiralarını nasıl ödeyecek ve kısacası nasıl ayakta duracaklar? Seçim döneminde verilen sözlerin, işçiye söylenen pembe yalanların günümüz itibarıyla karın doyurmadığı aşikardır." diye konuştu.

Köse, bu şartlarda Karşıyaka'da verimli bir hizmet vermenin çok güç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Karşıyaka Belediye başkanına sesleniyorum. Konak Belediye Başkanı borçları feryat figan açıklarken, afişlere yazıp belediye binasına asacağını söylerken, Bornova Belediye Başkanı kasanın bomboş olduğunu haykırırken, maaşları ödeyemeyen tek belediye başkanı olan Karşıyaka Belediye Başkanı neden sessizliğini koruyor. Cesur olun, Karşıyaka Belediyesinin borç miktarı ne kadar bunları kamuoyu önünde şeffafça açıklayın. Bunları açıklamazsanız, emanetçi bir belediye başkanı olarak devam ederseniz bu enkazın altında kalır ve bu kötü duruma ortak olursunuz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, maaşlarını zamanında alamayan Karşıyaka Belediyesi çalışanlarına destek veriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, maaşlarını zamanında alamayan Karşıyaka Belediyesi çalışanlarına destek veriyor - Son Dakika
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