AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın 8. İl Kongresine doğru - Son Dakika
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Politika

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın 8. İl Kongresine doğru

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı\'nın 8. İl Kongresine doğru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Cuma günü yapılacak olan AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi öncesinde İl Başkanı Fatih Üzüm ve kongrede tek aday olarak gösterilen Hüseyin Okandan açıklamalarda bulundu.

15.01.2025 15:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Cuma günü yapılacak olan AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi öncesinde İl Başkanı Fatih Üzüm ve kongrede tek aday olarak gösterilen Hüseyin Okandan açıklamalarda bulundu.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilecek. Kongre öncesinde açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, "Cumhurbaşkanımızın gelmesine 2 gün kaldı. Cumhurbaşkanımızın 8. AK Parti Olağan İl Kongresine gelmesiyle alakalı her türlü hazırlığımızı tamamladık. Hüseyin Okandan başkanımızla beraberiz. Kafa kafaya verdik ve 2 günde nasıl planlama yaparız, organizasyonu daha nasıl planlı hale getiririz diye mücadele veriyoruz. Kayseri'de şanımıza yakışır bir şekilde il kongremizi yapacağız. Yeni il başkanımıza hem daha güçlü hem de daha birliktelik halinde görevimizi devredeceğiz. Kendisine hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Başarılı bir kardeşimiz. Allah muvaffak etsin. Her daim yanındayız" dedi.

"Bu kongre ve bu coşku Türkiye'ye örnek olsun istiyoruz"

Yapılacak olan kongrede tek aday olarak gösterilen Hüseyin Okan'dan ise; "İl başkanlığımıza bugün itibaren 'Bismillah' dedik. Fatih başkanımız kongre sürecinin hazırlığı ile alakalı günlerdir mücadele içerisinde. Bizlerde o sürece dahil olmak için yeniden başladık. Cumhurbaşkanımızın Kayseri'ye olan kıymetli selamlarını ilettik. Cuma günü de kendisini burada ağırlayacağız. Bu kongre ve bu coşku Türkiye'ye örnek olsun istiyoruz. Kongredeki en önemli argüman orayı dolduracak olan kıymetli teşkilat mensuplarımız, gönüldaşlarımız ve hemşerilerimiz. Bu coşkuyu hep beraber yaşayacağız. Bizim Fatih başkanımla uzun yıllardır beraber çalıştık. Bundan sonrada bu süreci birlikte istişare ederek, en iyi şekilde Kayseri'ye hizmet edecek birbirinden kıymetli insanlarla çalışmaya gayret edeceğiz. Elbette zaman dar. Burada değerlendirmede, iletişimde bu zaman darlığının bize dezavantajları olabilir ama inanıyoruz ki burada nasibiyle, kısmetiyle en güzel gayreti ile var olan arkadaşlarımızla birlikte yol yürüyeceğiz. Partimiz kurulduğu günden bu yana partimize gönül veren tüm hemşerilerimize, bütün teşkilat mensuplarımıza kapımız sonuna kadar açık. Başımızın üstlerinde yerleri var. Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla yeniden doğma, yeniden heyecan ve 2025'te de bu heyecanı bu kongreyle birlikte taçlandıralım istiyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın 8. İl Kongresine doğru - Son Dakika

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