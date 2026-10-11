AK Parti Kırşehir gençlik kollarında bayrak değişimi yapılacak, Metin görevden alındı

AK Parti Kırşehir gençlik kollarında bayrak değişimi yapılacak, Metin görevden alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Kırşehir İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sefa Metin, genel merkezin takdir ve tasarrufları doğrultusunda görevden alındı. İl Başkanlığı, İl Gençlik Kolları Başkanlığında bayrak değişimi yapılacağını belirterek Metin'e teşekkür etti ve yeni görevliye başarı diledi.
AK Parti Kırşehir İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sefa Metin görevden alındı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İl Gençlik Kolları Başkanlığında genel merkezin takdir ve tasarrufları doğrultusunda bayrak değişimi gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, görev değişikliğine rağmen partiye bağlılığın, birlik ve beraberliğin ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine yönelik inancın devam edeceği ifade edilerek, Ahmet Sefa Metin'e bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve katkıları dolayısıyla teşekkür edildi.
Açıklamada, görevi devralacak kişiye de başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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