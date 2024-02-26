AK Parti Kırşehir İl Başkanı: CHP\'li Belediye Kırşehir\'in 5 yılını heba etti

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin şehirdeki 5 yılını değerlendirdi. Ünsal, "CHP'li Belediye Kırşehir'in 5 yılını heba etti" dedi.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal; şehirde her yerde AK Partili belediye başkanlarının eserlerinin görüldüğünü ve CHP'li belediyenin AK Parti döneminde temeli atılan şehir içi otobüs terminaline 5 yılda çivi çakamadığını söyledi. Başkan Ünsal, "Kırşehir'de nereye baksanız AK Parti belediyesinin eserlerini görürsünüz. Kent Park, Masal park, Ahi Külliyesi, terminal, Neşet Ertaş Kültür Merkezi, Cacabey Meydanı, Akıllı Şehir Sistemleri ve şehre kazandırılan belediye tesisleri hep AK Parti belediyesinin eseridir" dedi.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediyeyi devralan CHP'li Selahattin Ekicioğlu döneminde bir çok eserin yarım bırakıldığını aktaran Ünsal açıklamasında, "6 yıl önce AK Parti belediyesi tarafından inşaatı başlatılan ancak CHP'li belediye döneminde çürümeye terk edilen eserlerimizden birisi olan şehir içi minibüs terminali ne acıdır ki son 5 yıldır CHP'li belediye tarafından 1 çivi dahi çakılmadan kaldı. CHP'nin çeşitli yalanlar ile gizlemeye çalıştığı; iş bilmezliğin, basiretsizliğin, yolsuzluğun, yandaşa paslanan ihalelerin sadece bir tane örneğini teşkil ediyor. 5 yıldır hiçbir çalışmanın yapılmadığı şehir içi minibüs terminali hakkında Belediye Başkanı Ekicioğlu; kurumsal işleyiş ve yapılan resmi anlaşmalar adeta yok sayılarak yaptığı gayri ciddi açıklama ile ekonomik şartlar nedeniyle firmaların iflas ettiği ve bu yüzden 5 yıldır bu binaların yapılamadığını söylüyor. Biraz araştırma ve aklıselimle işin aslının öyle olmadığı, bu uydurulmuş birkaç cümle ile beceriksizliğin, basiretsizliğin, yönetememenin, yandaşa peşkeş çekmenin üzerinin örtüldüğü anlaşılıyor" diye konuştu.
İhaleler iflas ettiği duyurulan firmalar üzerinde dönmüş
AK Parti İl Başkanı Ünsal, şehir içi minibüs terminalinin bitirileme sürecini ve ihalelerin aynı firmalar üzerinde dönmesini ise şöyle iddia etti:
"Şehir içi Minibüs Terminali Yapım İşi 2021 yılında bir firmaya veriliyor. İhale tarihinde firmanın sahibi M.Ö., adresi ise Bayraklı/ İzmir olarak kayıtlara geçiyor. Ne tesadüftür ki şeffaf ve dürüstlüğü ağzından düşürmeyenler tarafından 2022 yılının Ağustos ayında organize edilen Küçük Ölçekli Hal Binası Yapım İşi ihalesi iflas ettiği söylenen firma ile daire numarasına kadar aynı olan Bayraklı/İzmir adresine kayıtlı olan M.A. firmasına veriliyor. İşin daha vahim durumu ise bu iki firmanın da iflas ettiği geçtiğimiz günlerde CHP'li başkan Ekicioğlu tarafından basın aracılığı ile duyuruluyor. Nasıl bir tesadüfse belediye; geçtiğimiz günlerde ihale ettiği Kılıçlı Köprü Deresi Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi, iflas ettiği duyurulan firmayla göbek bağı olan bir firmaya veriliyor. Bu firma da yine aynı adrese İzmir iline paslanıyor. İflas etti denilen firmanın akrabası olduğu anlaşılan aynı soy isme sahip M.Ö.'ye 64 milyon 500 bin liraya ihale verilmiş oluyor. 3 firma da son 5 yıl içerisinde farklı isimlerle yüksek meblağlı farklı ihalelere tekrar tekrar girmişler." - KIRŞEHİR
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