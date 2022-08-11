Milletvekili Işık, Başiskele'de vatandaşları dinledi - Son Dakika
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Milletvekili Işık, Başiskele'de vatandaşları dinledi

11.08.2022 16:34
Milletvekili Işık, Başiskele'de vatandaşları dinledi

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile birlikte ilçede vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerilerini dinledi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile birlikte ilçede vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerilerini dinledi.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Emine Zeybek, Sami Çakır ve Cemil Yaman'ı ağırlayan Belediye Başkanı Yasin Özlü, Doğantepe Mahallesi'nde AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ı misafir etti. Doğantepe'de bir kıraathanede gerçekleşen ziyarette, Milletvekili Işık ve Başkan Özlü, vatandaşlarla bir araya geldi. Heyet, vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyerek, çeşitli notlar aldı.

Öte yandan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da, Başkan Özlü ile birlikte Kitaphane'yi ziyaret ederek, gençler ile bir araya geldi. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Milletvekili, Başiskele, AK Parti, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Işık, Başiskele'de vatandaşları dinledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milletvekili Işık, Başiskele'de vatandaşları dinledi - Son Dakika
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