AK Parti Konya'da eğitimler sürüyor - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca düzenlenen 'Teşkilat Akademisi Mahalle Yönetimleri' etkinlikleri kapsamında Konya'da Selçuklu, Seydişehir, Akşehir ve Ereğli'de eğitim programları gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Selçuklu Eğitim Programı'nda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye'de 20 yıl içerisinde büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığına işaret etti. Başkan Angı, "Partimizin kuruluşundan bugüne kadar gece gündüz demeden yereldeki desteklerimizi en üst seviyeye çıkarmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu yolda bizlerle birlikte olan teşkilat arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzde 2023 seçimleri var. 20 yılda AK Parti Türkiye'de büyük dönüşüme imza attı. Cumhurbaşkanımız 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde tüm dünyanın gıpta ile baktığı bir eseri insanlarımızın hizmetine sundu. Bize düşen de Cumhur İttifakı olarak 2023 seçimlerinde geçmişte olduğu gibi her dönem yükselen bu desteğin artırarak devamını sağlamak. Bu yolda tüm dava arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" dedi.

Dört ilçede düzenlendi

Selçuklu ve Ereğli eğitim programlarında 'Teşkilatçılık, Tecrübe Paylaşımı' konusuyla Erol Kaya, 'Siyasal İletişim ve Yeni Medya' konusuyla Murat Çiçek, 'Etkili İletişim' konusuyla Hakan Turgut ve 'Motivasyon' konusuyla Uğur Işılak katılımcılara hitap etti. Seydişehir ve Akşehir eğitim programlarında ise Şaban Kızıldağ tarafından 'Motivasyon', Halil Ürün tarafından 'Teşkilatçılık, Tecrübe Paylaşımı', Zafer Şahin tarafından 'Siyasal İletişim ve Yeni Medya', Çağatay Yetik tarafından 'Etkili İletişim' konuları işlendi. - KONYA