AK Parti Konya İl Başkanlığı\'ndan Muharrem Ayı Aşure Programı

AK Parti Konya İl Başkanlığı, Muharrem ayı vesilesiyle düzenlenen aşure programında teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Teşkilat binası önünde düzenlenen programa, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Edilen dua sonrası aşure kazanları açılırken Başkan Fatih Özgökçen ve protokol üyeleri misafirlerin Muharrem ayını tebrik etti.

Programda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, aşurenin manevi önemine dikkat çekerek, "Muharrem ayı paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve bir arada olmanın ayıdır. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz aşure ikramıyla hem bu geleneğimizi yaşatmak hem de hemşehrilerimizle gönül birlikteliğimizi pekiştirmek istedik. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm İslam Aleminin ve kıymetli hemşehrilerimizin mübarek Muharrem ayını tebrik ediyorum" dedi.

Program aşure ikramı ile son buldu. - KONYA