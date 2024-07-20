AK Parti Konya İl Başkanlığı\'nın 78. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Politika

AK Parti Konya İl Başkanlığı'nın 78. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkez'inde gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, seçimleri 4 ay öncesinde geride bıraktıklarını, seçimden önce ilçelerde toplantılar yaptıklarını hatırlattı. Angı, "Bugün genişletilmiş il danışma meclisimizi gerçekleştiriyoruz. Son 1.5 yılda 2 seçimi geride bıraktık. 2023 Mayıs'ında bu ülke tekrardan Cumhurbaşkanımızın göreve devam etmesine karar verdi. Ülkemizin büyük çoğunluğu Cumhur İttifakımızla yoluna devam ediyor. Arkasından mart ayındaki yaşadığımız yerel seçimlerle beraber Türkiye yerel yönetimlerde de önündeki 5 yılında yönetecek başkanlarını ve il meclislerini göreve getirmiş oldu. Bizlerde bu seçim sonuçlarında arzu ettiğimiz hedeflere niye varamadık? Mevcutta AK Partili başkanlarımız tarafından yönetilen ve yola devam ettiğimiz ilçelerimiz olduğu gibi bazı ilçelerde maalesef kayıplar yaşadık. Bir taraftan teşkilat kademeleri ile belediyelerimizin uyumu son derece önemli. Çünkü biz büyük bir AK Parti ailesinin mensuplarıyız. Görevlerimiz ve sorumluklarımız farklı olabilir ama bizler birlik beraberlik içinde; eksiğimiz, kusurumuz varsa bunu tamamlamaya yaptığımız güzellikler varsa bunu da artırmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise seçimden sonra var gücümüzle tekrardan çalışılması gerektiğini vurgulayarak, "Seçimden önce 81 ildeki insan hakları başkanlarımızdan illerimizde ne olduğunu dinlemeye çalıştık. O toplantılarda aldığım notlar, insanlardan duyduklarım ve hikayeler üzerine kitaplar yazılabilecek nitelikte. Bir şehrimizin il insan hakları başkanı geldiğinde kendi illerindeki belediye başkanlığı seçimlerini kazanamadıkları için bana göz yaşları içerisinde anlatırken onun hissettiği duyguya kapılmamak mümkün değildi. Böylesi güçlü, coşkulu, motivasyon sahibi bir teşkilat ile çalışıyoruz. Ama nedense onların içerisinde hep yanlış örneklere takılıp kafamızın içini meşgul ediyoruz. 22 yıl iktidarda kalmak öyle her baba yiğidin harcı değildir. Değerlendirmesini yaparsanız Cumhurbaşkanımızın demokrasilerde en tecrübeli siyasi lider olduğunu görürsünüz. O nedenle hiçbir zaman olumsuzluğa kapılmadan, coşkumuzu yitirmeden, genel değerlendirmelerimizi yaparak bunun ışığında AK Partimizi yeni başarılara kavuşturacak, Cumhurbaşkanımıza yeni başarılar sunacak şekilde var olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programda, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da birer selamlama konuşması yaptı, toplantının hayırlı olmasını diledi. - KONYA