AK Parti Konya İl Başkanlığında devir teslim töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Konya İl Başkanlığında devir teslim töreni

AK Parti Konya İl Başkanlığında devir teslim töreni

AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde İl Başkanı seçilen Fatih Özgökçen görevi Hasan Angı'dan devraldı.

18.01.2025 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde İl Başkanı seçilen Fatih Özgökçen görevi Hasan Angı'dan devraldı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresinde Fatih Özgökçen il başkanı seçildi. AK Parti İl Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi. Törende konuşan Hasan Angı, "Dün kongremizi hamdolsun gerçekleştirdik. Geriye dönüp baktığımızda 23 yılın nasıl hızla gelip geçtiğine şahitlik ettik. Konya bereketli bir süreci geride bıraktı. Bugün Fatih başkanım bu bayrağı aldı. Daha yukarıya taşımak için de o heyecanı sahaya yansıtmaya çalışıyor. Rabbim kolaylık versin, yolunuzu, bahtınızı açık etsin" dedi.

İl Başkanı Fatih Özgökçen ise "Görevin tebliğ edilmesinin ardından dün de olağan kongremizi gerçekleştirdik. Tabii bu noktada Hasan Angı başkanımız ve yönetim kurulu üyelerinin çok büyük gayretleri vardı, onlara da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kusursuz bir kongre icra edildi. Dünkü kongreye katılarak bizleri onurlandıran, gururlandıran başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, konya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Konya İl Başkanlığında devir teslim töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
07:26 Ünlü yorumcular, Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:25 Gazze’de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti
06:51 Gazze’deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
02:56 Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
01:12 Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 20:22:22. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Konya İl Başkanlığında devir teslim töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.