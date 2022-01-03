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AK Parti Konya Milletvekili Altunyaldız, 2021 yılı ihracatını değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Altunyaldız, 2021 yılı ihracatını değerlendirdi

03.01.2022 18:27
AK Parti Konya Milletvekili Altunyaldız, 2021 yılı ihracatını değerlendirdi

AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, 2021 yılı dış ticaret istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, 2021 yılı dış ticaret istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "2021 Dış Ticaret Rakamları Açıklaması" toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Altunyaldız, Türkiye'nin 2021 yılındaki ihracatının 225,4 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

Altunyaldız, büyümenin en güçlü kalemlerinden birisi olan ihracattaki güçlü performansın süreceğini ifade ederek, önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, sonrasında da yeşil dönüşüm süreciyle yeniden şekillenen tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılardan Türkiye'nin önüne çıkan fırsatları avantaja çevirerek çıktığını vurguladı.

Tüm dünyada üretim çarklarının ve dış ticaretin durma noktasına geldiği 2020 yılında dahi Türkiye'nin ihracatla büyümesine devam ettiğinin altını çizen Altunyaldız, şunları aktardı:

"2020 yılında dünya ticaret hacmi yüzde 5,3 gerilerken, küresel ekonomi yüzde 3,4 küçülürken biz 2020'yi büyümeyle kapatan 2 ülkeden birisi olduk. Dünya ekonomileri birçok sıkıntıyla mücadele ederken büyüme performansımızı 2021 yılına taşıdık. İlk çeyrekteki yüzde 7,4'lük, ikinci çeyrekteki yüzde 22'lik ve üçüncü çeyrekteki yine yüzde 7,4'lük büyüme performansımıza baktığımızda net ihracatın katkısını görüyoruz. Üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 oranındaki büyümemizin 6,8 puanı, yani yüzde 92'lik bölümü, net ihracat kaleminden geldi. Büyümemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı olması için iç ve dış talebin dengeli bir şekilde büyümemize katkı sağlaması çok önemli."

Altunyaldız, Türkiye'nin sahip olduğu potansiyel ve dinamik yapısıyla yeni dönemin en önemli aktörlerinden birisi konumuna ulaştığını belirterek, "Küresel ticarette ezberler bozuluyor. Kovid-19 kriziyle ülkeler artık daha yakın coğrafyalardan tedarik politikası yürütüyor. Bu noktada, ülkemizin konumu ve sahip olduğu potansiyeli çok önemli. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği ile 2021 yılındaki ticari ilişkilerimize baktığımızda da bu durumu rahatlıkla görüyoruz. Avrupa Birliği, Uzak Doğu ve Asya pazarlarından ithal etmeyi bıraktığı ürünlerde Türkiye'ye yöneliyor. Türkiye Avrupa'nın en önemli tedarik merkezi olma yolunda kararlılıkla yürüyor. Öyle ki 2021 yılında Avrupa Birliği'ne ihracatımızı yüzde 33 oranında artırarak 93,1 milyar dolara yükselttik. Böylece artık Avrupa Birliği pazarında dış ticaret fazlası veren bir ülkeyiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Altunyaldız, 2021 yılının Konya için ihracat rekorları kırılan bir yıl olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şehrimiz 2020 yılının haziran ayından bu yana her ay kesintisiz bir şekilde ihracatını artırmayı başarırken 2021 yılının her ayında ihracat rekoru kırdı. 2021 yılı sonu itibarıyla Konya'mızın ihracatı yüzde 37,2 artışla 2 milyar 998 milyon dolara ulaştı ve bu değer şimdiye kadar gerçekleştirilen en yüksek ihracat olarak kayıtlara geçti. Sektörler itibarıyla baktığımızda da güçlü ihracat performansımızın sektörlere yayıldığını görüyoruz. Öyle ki 2021 yılında savunma ve havacılık sanayiinde yüzde 70,1'lik, su ürünleri ve hayvansal mamullerde yüzde 98'lik, demir sektöründe yüzde 94,7'lik, otomotivde ise yüzde 41,5'lik ihracat artışları gerçekleştirdik. Geçtiğimiz haftalarda ASELSAN Konya Fabrikası'nı ziyaret ettik. Kentin iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Her birinde gördüğümüz enerji ve istekle birlikte 2022 yılında Konya'mızın ihracatını daha yüksek düzeylere eriştireceğimize yürekten inanıyorum."

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Kaynak: AA

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