AK Parti Konya Teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika
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AK Parti Konya Teşkilatı bayramlaştı

10.07.2022 16:28
AK Parti Konya Teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Konya İl Teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı.

AK Parti Konya İl Teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı.

AK Parti Konya İl Teşkilatı düzenlenen bayramlaşma programında buluştu. Parti binasında gerçekleşen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya İl Başkanı Hasan Angı, milletvekilleri Ahmet Sorgun, Orhan Erdem, Ziya Altunyaldız, Hacı Ahmet Özdemir, Selman Özboyacı, merkez ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününü idrak ettiklerini ve bayramlaşma vesilesiyle bir arada olduklarını ifade ederek, "Rabbimize hamd ediyoruz, sağlık, afiyet, huzurla bu bayrama bizleri kavuşturdu. Tabii bayrama kavuşamayanlar da var. Görevi başında şehit olanlar, bu vatan için canını feda edenler var. Hepsini rahmetle anıyoruz, kıymetli ailelerine sabırlar niyaz ediyoruz. Dünyaya baktığımız zaman bir tarafta kutlamaların içine vahşice dalanlar, masum insanların canına kıyanlar, bir tarafa baktığımız zaman dünyanın öteki ucundaki siyasi suikastlar var. Maalesef dünya insanlığının barışa, hoşgörüye, merhamet iklimine ne kadar ihtiyacı olduğunu çok daha fazla idrak ediyoruz. Bu bayramın inşallah tüm insanlık adına bu duyguların pekiştiği bir gün olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Programa katılan milletvekilleri de birer selamlama konuşması yaparak teşkilat mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik etti. - KONYA

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Kaynak: İHA

Leyla Şahin Usta, Kurban Bayramı, AK Parti, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Konya Teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika

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