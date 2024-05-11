AK Parti, kripto varlıkların düzenlemesini Meclis'e sunacak - Son Dakika
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Politika

AK Parti, kripto varlıkların düzenlemesini Meclis'e sunacak

AK Parti, kripto varlıkların düzenlemesini Meclis\'e sunacak

AK Parti'nin Meclis'e sunmayı planladığı kripto varlıklara ilişkin düzenleme ile kripto varlıkların alım satıma konu edildiği platformların SPK düzenlemesi ve denetimi kapsamına alınması hedefleniyor. Kanun teklifiyle kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılması ve uluslararası uygulamalara benzer bir düzenlemenin sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca, blok-zinciri ve benzeri teknolojileri geliştiren kişilere SPK'ye yetki verilmesi ve TÜBİTAK'ın da rol alması öngörülüyor.

11.05.2024 11:04
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AK Parti'nin hafta içi Meclis Başkanlığına sunması planlanan kripto varlıklara ilişkin düzenleme ile kripto varlıkların alım satıma konu edildiği platformların Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve denetimi kapsamına alınması hedefleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yapılan çalışmayla kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerindeki hazırlıklar tamamlandı. Teklifin hafta içinde TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.

Teklifle uluslararası uygulamalara benzer şekilde Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılmasının sağlanması hedefleniyor.

Kripto varlıkları geniş anlamda tanımlayacak düzenlemeyle, bunların alım satıma konu edildiği platformların SPK tarafından lisanslanması ve SPK düzenleme ve denetimi kapsamına alınması amaçlanıyor. Teklifte, platformlarda müşteriler adına tutulan nakit ve kripto varlıkların saklanması, platformlar ve müşteriler arasındaki ilişkiler, uygulanacak yaptırım ve cezalar yer alacak. Platformların faaliyet esaslarına ilişkin kriterler ise yapılacak ikincil düzenleme ile belirlenecek.

Kanun teklifinde blok-zinciri ve benzeri teknolojileri geliştiren kişilerin, değeri bu teknolojilerden ayrıştırılamayan nitelikte olan kripto varlıkların satış ya da dağıtımı konusunda SPK'ye yetki verilmesi ve izin şartı getirilmesi yönünde hükümler yer alacak. Düzenlemeyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun da (TÜBİTAK) bu süreçte rol alması, bu şekilde, blok-zinciri oluşturulması konusundaki yazılım mimarisinin ve ilgili teknolojik araçların geliştirilmesinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yasalaşması ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların lisanslanmaya başlanmasıyla Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) 15 No'lu teknik standardı kapsamında getirilen eleştirilerin bertaraf edilmesi ve Türkiye'nin "kısmi uyumlu" kategorisinden çıkması da öngörülüyor.

Kaynak: AA

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