AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı: Planlı bir terör saldırısı yapıldı

11 Şubat Pazar günü AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili konuşan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, olayın planlı bir terör saldırısı olduğunu belirterek kendisinin bir vatandaş tarafından uyarıldığını ancak ciddiye almadıklarını belirtti.
Yeniay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Bir vatandaş cami çıkışında yanıma geldi. 'Sayın başkanım ben sizi çok seviyorum. Hayatınız şu an tehlikede. Şu iki mahalleye gelmeyin. Ciddi bir organizasyon var. Uzun namlulu silahlarla saldıracaklar Hatta roket atar bile kullanabilecekler.' dedi. Ben geçiştirmeye çalışıyorum. Bu tip şeylere prim vermemek gerekiyor. 'Siz beni anlamıyorsunuz galiba durum çok ciddi.' dedi ama ciddiye almadık. Teşekkür ediyoruz dedik ancak o gün belirlenmiş olan adreste, bizlerle bekleyen sivil memurlar dışarıda kontrol yaptılar. Biz de tam dışarı çıkarken bir arkadaşımız 'Bir şey sorabilir miyim?' dedi. O soru sorulmasaydı biz de dışarıda olacak. O esnada otomatik silahlarla taramaya başladılar.
Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi çok anlamlı değil. Bu bir terör saldırısı, planlı eylemdir ancak seçildiği yer, mekan ve zaman dilimi belki de hedef şaşırtmak isteyenleri arz edebilir. Kanaatimiz bu olayın tamamen planlı bir terör girişimi ve tamamen bize yönelik.
Bölgede hiç kimseyle bireysel husumetimiz ya da alacak verecek durumu söz konusu değil. Bu tamamen siyasi figüre, bir yerel belediye başkan adayına yönelik terör girişimidir. Dışarıda güvenlik oluşturulmasına rağmen silahın nereden ateş edildiğini bilmiyoruz."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada 3'ü çocuk 15 kişinin tutuklandığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
"AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında; 26 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 3'ü 18 yaşının altında toplam 16 şüpheli tutuklanmış, 1'i 18 yaşının altında 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 5 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, demokrasimize yönelik bu tür hain saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır."
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