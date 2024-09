AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci\'yi ziyaret etti

Politika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, Kütahya'nın suni gündem ve tartışmalar içine çekilmesinin hiç kimseye bir fayda getirmeyeceğini ifade etti.

İl Başkanı Mustafa Önsay, encümen ve meclis üyeleriyle Kütahya adına yapılacak her doğru işin yanında olacaklarını, karşılarında muadil davranışlar oldukça tutumlarını değiştirmeyeceklerini söyledi. Önsay, "Kütahya'mızın suni gündem ve tartışmalar içine çekilmesinin hiç kimseye bir fayda getirmeyeceğinin herkes tarafından bilinmesi arzusundayız. Kim neyle uğraşırsa uğraşsın, bizim gündemimizde sadece eser ve hizmet siyaseti olacaktır. Teşkilat ve vekillerimizle iş üretecek, Kütahya'mıza hizmet edecek, şehir için vizyon ve hedef koymaya devam edeceğiz. Türkiye'nin tam ortasında yer aldığı coğrafya ciddi krizlerden geçerken Kütahya olarak bizim de 'sorumlu siyaset' anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Kütahya için tüm muhataplarınızdan sağduyuyu önceleyen tavır beklediğimizi, belediyemizin şehrimize daha iyi hizmetlerde bulunması için bize düşen her noktada destek vermeye devam edeceğimizi tüm Kütahya kamuoyuna tekraren deklare ediyoruz. Eyüp Kahveci'ye nazik ziyaretleri için teşekkür eder, görevinde başarılar dilerim" dedi. - KÜTAHYA