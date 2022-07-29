Başkan Önsay: "Samanpazarı bölgesine 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapılacak" - Son Dakika
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Başkan Önsay: "Samanpazarı bölgesine 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapılacak"

29.07.2022 14:29
Başkan Önsay: "Samanpazarı bölgesine 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapılacak"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya'nın Samanpazarı bölgesine 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapılması için sözleşme imzalandığını ifade etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya'nın Samanpazarı bölgesine 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapılması için sözleşme imzalandığını ifade etti.

İl Başkanı Mustafa Önsay yaptığı açıklamada, "Değerli Kütahyalılar, Kütahya'mızın Samanpazarı bölgesine 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapılması için sözleşme imzalandı. En kısa sürede inşaata başlanacak merkez için gayretlerinden dolayı Kütahya Valimiz Ali Çelik, AK Parti Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler'e, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Şehir Hastanesi yıl sonuna kadar tamamlanacak"

Başkan Önsay, yapımı devam eden Şehir Hastanesinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve en kısa zamanda Kütahyalılara hizmet vermesi için gerekli çabayı gösterdiklerini söyledi. (EFE-) - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Önsay: 'Samanpazarı bölgesine 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapılacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Önsay: "Samanpazarı bölgesine 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapılacak" - Son Dakika
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