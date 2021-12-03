AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları'ndan "Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali" programı - Son Dakika

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları'ndan "Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali" programı

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı'nca devletin kadınlara yönelik sunmuş olduğu destek ve hibe programlarının anlatıldığı, "Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali" programı düzenlendi.

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı'nca devletin kadınlara yönelik sunmuş olduğu destek ve hibe programlarının anlatıldığı, "Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali" programı düzenlendi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığımızca gerçekleştirilen devletimizin kadınlara yönelik sunmuş olduğu destek ve hibe programlarının anlatıldığı, "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programına, Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanımız Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert, Genel Merkez Kadın Kolları Ar-Ge Başkanımız Züleyha Karademir, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyemiz Fatma Kıratlı, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyemiz Muradiye Ateş hanımefendi ile birlikte katıldık. Fikirlerini yatırıma dönüştürmek isteyen hanım kardeşlerimizle Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda ilerlemeye devam ediyoruz" dedi. AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, katılımcıların ilgisine teşekkür etti. - KÜTAHYA

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