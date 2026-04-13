Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'li Açıkkapı, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi

13.04.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "İsrail'in terörist başı Netanyahu ve avenelerinin saldırgan bir dil kullanarak Türkiye'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması Uluslararası Ceza Mahkemesince mahkum edilen Netanyahu'nun tadacağı mukadder sonuyla ilgili korkusunun bir tezahürüdür." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu'nun bölgedeki insani trajediyi artıran, yalan ve oyunlarla insanlığı aldatan bir anlayışın temsilcisi olduğunu söyledi.

Netanyahu'nun dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiği alçakça saldırılarıyla, mazlumlara yaşattığı soykırımlarla insanlıktan çıktığını belirten Açıkkapı, "İsrail'in terörist başı Netanyahu ve avenelerinin saldırgan bir dil kullanarak Türkiye'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması Uluslararası Ceza Mahkemesince mahkum edilen Netanyahu'nun tadacağı mukadder sonuyla ilgili korkusunun bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Açıkkapı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin değil, bütün mazlumların sesi olduğunu, Filistin'den Afrika'ya, Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada barışın, adaletin ve insan onurunun savunuculuğunu yaptığını kaydetti.

Türkiye'nin krizleri körükleyen değil, çatışmaları sonlandırmaya çalışan, diplomasiyi önceleyen ve insan hayatını merkeze alan bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayan Açıkkapı, Netanyahu'nun ise açıklamalarıyla İsrail'in bölgede kalıcı barışı tesis etme iradesinden ne kadar uzak olunduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçimle ilgili açıklamalarına değinen Açıkkapı, şunları kaydetti:

"CHP'li belediyelerde yaşanan skandallara her geçen gün bir yenisi eklenirken, tüm bu gerçekleri örtbas etmek adına ara seçim gibi suni gündemler oluşturarak milletimizin dikkatini başka yöne çekmeye çalışmaları siyasi samimiyetten uzak bir tutumdur. Aziz milletimizin aklıyla alay etmeye kimsenin hakkı yoktur. Ara seçimlerle kimleri kurtarmaya çalışıyorsunuz? İtirafçı olanlara ulufe mi dağıtıyorsunuz?"

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Binyamin Netanyahu, Ejder Açıkkapı, Milletvekili, Politika, AK Parti, Türkiye, İsrail, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:29:31. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.