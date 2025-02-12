AK Parti'li Alkayış, Adıyaman'da deprem konutu inşaatlarının sorunsuz devam ettiğini söyledi

Politika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'daki deprem konutu inşaatlarının sorunsuz devam ettiğini belirterek, "İnşallah yaz aylarında bütün bu süreçleri tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Alkayış, Meclis'teki basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, depremin yıl dönümünde Adıyaman'da olduğunu anımsattı.

Depremde Adıyaman'da 8 bin 651 kişinin hayatını kaybettiğini, yapıların yüzde 30'unun yıkıldığını hatırlatan Alkayış, "Şehrimizi ayağa kaldırmak için Adıyaman İndere bölgesinde 17 bin kalıcı konutumuz inşa ediliyor. Günlük 7-8 bin emekçi kardeşimiz çalışıyor. Yıl sonuna kadar alt ve üstyapısıyla mekanları tamamen düzenlenmiş şekilde milletimize teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Örenli ilçesinde ise 3 bin 34 konutun depremzedelere teslim edildiğini aktaran Alkayış, "Adıyaman'da sürecin sorunsuz şekilde ilerlediğini biliyoruz. İnşallah yaz aylarında bütün bu süreçleri tamamlamayı planlıyoruz. En geç de bu yıl bittiği zaman Adıyaman'ın bütün yaralarının sarıldığı, sadece yıkılan binalar, iş yerleri değil, sağlık ve eğitim alanında bütün her şeyin vatandaşlarla kavuşturulduğu çalışmayı hep beraber yapacağız." diye konuştu.