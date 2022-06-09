AK Parti'li Arzu Aydın: "Kılıçdaroğlu, kendi parti örgütünce bile kale alınmıyor" - Son Dakika
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AK Parti'li Arzu Aydın: "Kılıçdaroğlu, kendi parti örgütünce bile kale alınmıyor"

09.06.2022 17:44
AK Parti'li Arzu Aydın: "Kılıçdaroğlu, kendi parti örgütünce bile kale alınmıyor"

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, "Kendi parti örgütü tarafından bile kale alınmayan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hangi dirayet ve duruşla ülkenin dış politikasına yön verebileceğini ya da hangi otoriteyle terör örgütleriyle mücadele edebileceğini sormak isterdik.

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, "Kendi parti örgütü tarafından bile kale alınmayan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hangi dirayet ve duruşla ülkenin dış politikasına yön verebileceğini ya da hangi otoriteyle terör örgütleriyle mücadele edebileceğini sormak isterdik." dedi.

Aydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bolu'nun, yüzde 65 orman varlığıyla, dört mevsimin bir arada yaşandığı, iklimiyle ender bir coğrafyaya sahip olduğunu anlattı.

Doğal yaşamın korunmasına azami önem gösterilerek hayata geçirilecek çalışmalarla Bolu'nun yeni turizm tesislerine kavuşacağını ifade eden Aydın, şehrin turizm kenti olma yolunda hızla ilerleyeceğini belirtti.

Aydın, Bolu Belediyesinin, yapılması planlanan ödeneği hazır projelere onay vermediğini, olmayan projelerinin engellendiği bahanesinin arkasına sığınıp, beceriksizliğine kılıf uydurma çığırtkanlığını alışkanlık haline getirdiğini söyledi.

Bolu'nun sorunlarına rağmen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın belediyecilik haricinde her konuyla gündeme gelmeyi hayat felsefesi haline getirdiğini savunan Aydın, Özcan'ın sosyal medya paylaşımlarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "hak, hukuk tanımayan, tehdit ve baskıyla hareket eden biri" olarak tanımladığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun, Ankara, İstanbul ve Bolu belediye başkanlarının tüm siyasi edep ve disiplin kurallarının dışına çıkarak yaptıkları açıklamalara sessiz kaldığını ifade eden Aydın, "Kendi parti örgütü tarafından bile kale alınmayan Sayın Kılıçdaroğlu'nun hangi dirayet ve duruşla ülkenin dış politikasına yön verebileceğini ya da hangi otoriteyle terör örgütleriyle mücadele edebileceğini sormak isterdik." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Arzu Aydın: 'Kılıçdaroğlu, kendi parti örgütünce bile kale alınmıyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Arzu Aydın: "Kılıçdaroğlu, kendi parti örgütünce bile kale alınmıyor" - Son Dakika
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