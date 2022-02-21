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AK Parti'li Aydemir: "28 Şubat'ın mağduru da müellifi de belli" - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir: "28 Şubat'ın mağduru da müellifi de belli"

21.02.2022 12:50
AK Parti'li Aydemir: "28 Şubat'ın mağduru da müellifi de belli"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın mağduruyum" şeklindeki açıklamalarına ilişkin, "28 Şubatçılarla kol kola yürüyen nasıl o işin mağduru olur?

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun " 28 Şubat'ın mağduruyum" şeklindeki açıklamalarına ilişkin, "28 Şubatçılarla kol kola yürüyen nasıl o işin mağduru olur? 28 Şubat'ın mağduru da müellifi de belli. Milletimiz bir daha vesayetçi hali yaşamayacak." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, yabancı basına S-400'leri geri vereceklerine dair teslimiyet ifade eden bir açıklama yaptığını, hükümetin ise milli bir duruş sergilediğini belirtti.

Altı muhalefet partisinin 28 Şubat'ta açıklama yapacağını anımsatan Aydemir, "Sayın Kılıçdaroğlu, '28 Şubat'ın mağduruyum' diyor. 28 Şubatçılarla kol kola yürüyen nasıl o işin mağduru olur? 28 Şubat'ın mağduru da müellifi de belli. Milletimiz bir daha vesayetçi hali yaşamayacak. Milletimiz ne askeri ne de iş adamlarından oluşan vesayeti kabul etmemiştir. Milletimiz vesayetin hangi hali olursa olsun tepkisini ortaya koymuştur. Bu çevrelerin hülyaları boşa çıkacaktır." diye konuştu.

İbrahim Aydemir, 21 Şubat 2001'de yapılan devalüasyonu hatırlatarak, o yıllarda yaşanan sıkıntıların unutulmaması gerektiğini dile getirdi. Günümüzde dünyada yaşanan krizin Türkiye'ye de yansımalarının olduğunu vurgulayan Aydemir, bugünkü durumun 2001 yılındaki krizle karşılaştırılmaması gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: '28 Şubat'ın mağduru da müellifi de belli' - Son Dakika


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