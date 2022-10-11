AK Parti'li Aydemir: "Ankaralının suyu daha ucuza kullanması Yavaş'ın mahareti değil"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ankara Büyükşehir Belediyesinin su tarifesinde yüzde 50 indirim yapmasına ilişkin,"Ankaralı suyu daha ucuza kullanacak. Bu Mansur Yavaş'ın değil, AK Parti'li, MHP'li meclis üyelerinin mahareti." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'ye katıldığını duyuran İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'yi tebrik etti. Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Aydemir, "Bu vatanı seven herkesle Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik eleştirilerde bulunan Aydemir, "Putin'e teslim oldunuz.' diyor. Kim teslim olmuş? Sen CHP'ye teslim olmuşsun, CHP'yi geçtik, sen HDP'ye teslim olmuşsun." dedi.

Aydemir, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilen "su tarifesinde yüzde 50 indirim yapılmasına" ilişkin önergesini tekrar kabul ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mansur Yavaş bu kararı veto etti. 'Bu millete reva mı pahalı su içirmek?' diyen, şimdi bu kararı veto ediyor. Ardından Meclis kararında ısrar etti. Şimdi Ankaralı suyu daha ucuza kullanacak. Bu Mansur Yavaş'ın mahareti değil, oradaki AK Parti'li, MHP'li Meclis üyelerinin mahareti."