AK Parti'li Aydemir: "CHP, terör örgütü elebaşı ile aynı safta" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani ile aynı safta bulunan CHP, tarihine kara bir leke yazdırmıştır." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Mazlum Kobani" kod adlı terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in, verdiği bir demeçte, CHP'nin, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine "hayır" oyu vermesini, kendileri açısından umut verici olarak nitelendirdiğini söyledi.

CHP'nin, Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" demesinin, en çok bölücüleri, vatan hainlerini ve insanlık düşmanlarını mutlu ettiğini ifade eden Aydemir, "Mazlum Kobani, terörist başı, bebek katili Abdullah Öcalan'ın Suriye'deki eş değeridir, Türkiye düşmanıdır. CHP onu mutlu etmişse bu, CHP'nin tarihine kara bir leke olarak geçecek. CHP'de siyaset yapanların yerin dibine girmesi gereken, utanılacak bir hal." diye konuştu.

CHP'nin, Atatürk'ün bütün politikalarıyla taban tabana zıt bir duruş sergilediğini savunan Aydemir, "Atatürk bugün yerinden kalksa CHP diye bir şey bırakmaz. En iğreneceği, dışlayacağı olgu CHP olur. Terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani ile aynı safta bulunan CHP, tarihine kara bir leke yazdırmıştır. O lekeyi nasıl çıkaracaklar, otursunlar, dertlerine yansınlar." değerlendirmesinde bulundu.