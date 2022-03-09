AK Parti'li Aydemir'den, Akşener'e tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in erkekler için kullandığı ifadeye ilişkin, "Erkekler için 'kereste' gibi bir tanımlama yaptı. Dünya Kadınlar Günü kutlanırken bir kadın bunu mu söylemeli? Üstelik de ortada erkeklerden kadınlara dönük herhangi bir hakaretamiz hal yok." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mart 2003'te yapılan ara seçimde milletvekili seçildiğini hatırlatarak, "O gün, Türkiye'nin kaderinin değiştiği, çok daha özel bir hal aldığı zaman dilimidir." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya işaret eden Aydemir, "Muhalefet, çok düşük ifadeleri siyasette cari kılmaya çalışıyor. Dün bir kadın Genel Başkan, öyle kavramlar kullandı ki... Üstelik de Dünya Kadınlar Günü'nde bu kavramları kullandı. Erkekler için 'kereste' gibi bir tanımlama yaptı. Duyduğumda yüzüm kızardı. Bir bayandan bu tür sözler sadır olmaması lazım. Bayanı bırakın, insan bir defa böyle bir benzetme içinde olmamalı. Kaldı ki siz, genel başkansınız, topluma mesaj veriyorsunuz. Dünya Kadınlar Günü kutlanırken bir kadın bunu mu söylemeli? Üstelik de ortada erkeklerden kadınlara dönük herhangi bir hakaretamiz hal yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "daha nitelikli bir muhalefet" vurgusunda bulunduğunu anlatan Aydemir, muhalefette bir çöküş yaşandığını, bundan sonra irtifa alması için temennide bulunduğunu söyledi.