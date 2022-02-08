AK Parti'li Aydemir'den HDP'li Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşımına tepki - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Bu, insan olmadığının, asgari insan olma şartlarını yerine getirmediğinin kanıtıdır, göstergesidir. Teröre muhabbet besleyenin insana sevgi duyması söz konusu olabilir mi?" dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından HDP İstanbul Milletvekili Kaya'nın "geçmiş olmasın" paylaşımında bulunduğunu ifade etti.

HDP'nin "PKK sever" bir yapı olduğunu söyleyen Aydemir, "Bu, insan olmadığının, asgari insan olma şartlarını yerine getirmediğinin kanıtıdır, göstergesidir. Teröre muhabbet besleyenin insana sevgi duyması söz konusu olabilir mi? Senelerdir takip ediyoruz, yaptıkları yegane şey insanlık düşmanlığıdır. Bunların Sayın Cumhurbaşkanı'mıza 'geçmiş olsun' dileğinde bulunmasını beklemek de ancak saftiriklik olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya'nın muhafazakar bir görüntü verdiğini dile getiren Aydemir, "Oysa hakikat istismar ettiğinin resmidir. HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, 3 gün önce Meclis'te inançlarımıza hakaret etti, aşağıladı. Muhafazakar kimliğini görüntüsüne yansıtan Hüda Kaya'nın, buna dair tek bir lafı var mı? Asla. Çünkü samimi değiller bunlar." diye konuştu.

CHP'nin 2005'te Yusufeli Barajı'nın yapımına başlanmaması için mahkeme süreci başlattığını ve bu süreç nedeniyle barajın yapımına başlanmasının 8 yıl geciktiğini anlatan Aydemir, "Enerji maliyetinin yüksek olmasının bir nedeni de CHP'nin Yusufeli Barajı'nın erken tamamlanmasına engel olmasıdır." dedi.