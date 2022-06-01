AK Parti'li Aydemir'den TİP'li milletvekillerinin polis ekiplerine mukavemet göstermesine tepki - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir'den TİP'li milletvekillerinin polis ekiplerine mukavemet göstermesine tepki

01.06.2022 16:47
AK Parti'li Aydemir'den TİP'li milletvekillerinin polis ekiplerine mukavemet göstermesine tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve milletvekilleri Ahmet Şık ile Sera Kadıgil'in 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astıkları pankartı kaldırmak isteyen polis ekiplerine mukavemet göstermesine ilişkin, "Gezi olaylarının yıl dönümünü, yine Gezi...

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve milletvekilleri Ahmet Şık ile Sera Kadıgil'in 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astıkları pankartı kaldırmak isteyen polis ekiplerine mukavemet göstermesine ilişkin, "Gezi olaylarının yıl dönümünü, yine Gezi olaylarının muhtevasına uygun bir biçimde terörize bir zemin oluşturarak oradaki polislere şiddet uygulamak suretiyle kutlamaya çalıştılar. Buna fırsat verilmedi, eski Türkiye yok." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönelttiği sorulara nasıl cevap vereceğinin takip edilmesi gerektiğini belirterek "Ki burada siyaset yapanların kıvamını da daha net görebilelim. Milletten yana mı millete karşı mı duruşları var, bunu söyleyelim." diye konuştu.

Aydemir, TİP Genel Başkanı Baş ve milletvekilleri Şık ile Kadıgil'in, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astıkları pankartı kaldırmak isteyen polis ekiplerine mukavemet göstermesine ilişkin, "Gezi Olaylarının yıl dönümünü, yine Gezi Olaylarının muhtevasına uygun bir biçimde terörize bir zemin oluşturarak oradaki polislere şiddet uygulamak suretiyle kutlamaya çalıştılar. Buna fırsat verilmedi, eski Türkiye yok. Yasal çerçevede gereken yapıldı, hadleri bildirildi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir'den TİP'li milletvekillerinin polis ekiplerine mukavemet göstermesine tepki - Son Dakika


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