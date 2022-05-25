AK Parti'li Aydemir: "Kılıçdaroğlu, iki vakıf üzerinden iftiralar atıyor, tamamı yalan" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "Kılıçdaroğlu, iki vakıf üzerinden iftiralar atıyor, tamamı yalan"

25.05.2022 12:59
AK Parti'li Aydemir: "Kılıçdaroğlu, iki vakıf üzerinden iftiralar atıyor, tamamı yalan"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, iki vakıf üzerinden ipe sapa gelmez iftiralar attığını belirterek, bunların tamamının yalan olduğunu söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, iki vakıf üzerinden ipe sapa gelmez iftiralar attığını belirterek, bunların tamamının yalan olduğunu söyledi.

???????Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün Dünya Etik Günü olduğuna işaret ederek, her meslek için etik kuralların öne çıkması gerektiğini ifade etti.

Özellikle muhalefet tarafından etik kavramının öne alınmadığını kaydeden Aydemir, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftira dışında kitabında başka bir şey yazmıyor. Sabah akşam yalan söylüyor, uykularında bile yalan terennüm ediyor olabilir." dedi.

"Bir siyasetçi olarak o figürden ve tarzından utanıyorum." ifadesini kullanan Aydemir, şöyle konuştu:

"Son yalanını hep beraber gördük. Söylediği şey, daha önce FETÖ'cülerin terennüm ettiği yalanlar, iftiralar. Kılıçdaroğlu, iki vakıf üzerinden ipe sapa gelmez iftiralar atıyor, tamamı yalan. Belge gösteriyor sözüm ona. Açık kaynaklarda bunlar zaten yazıyor. Sizin işiniz yalan söylemek, iftira atmak. Sizin zihin haritanızda 'kaçmak' diye bir kavram var. 'Biz olsak kaçarız, bu neviden hırsızlıklar yaparız ve kaçarız' diyorsunuz. Biz o tür hırsızlıkları zihnimizden dahi geçirmeyiz. Planla, projeyle, icraatla alt edemeyeceğinizi anladığınız Cumhurbaşkanı'nın üstüne yalanla, iftiralarla gidiyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı, sizin bu iftiralarınızdan sonra her zaman daha üst mertebelere geldi. Sayın Cumhurbaşkanı, bu son iftiralardan sonra 2023'te akıllarına, hayallerine getiremeyecekleri bir oy oranıyla seçilecektir."

Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Sultan II. Abdülhamid ile ilgili sözlerini de eleştirdi.

"Muhalefet partilerinin ayarı bozuldu"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da muhalefet partilerinin ayarlarının bozulduğunu, çaresizlik, tükenmişlik sendromu ile üsluplarının her geçen gün çirkinleştiğini söyledi.

"Kimliğimiz dilimizdir" diyen Subaşı, "Gerek yapmacık bir kaset operasyonuyla CHP'nin başına geçen Bay Kemal, gerekse yancısı İP Genel Başkanı Bayan Meral tam da kendilerine yakışan bir dil ile bilinçli olarak siyaseti kirletiyorlar." dedi.

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Kaynak: AA

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