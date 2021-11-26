AK Parti'li Aydemir: "Kılıçdaroğlu'nu millet kınıyor" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Sayın Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy veren kesimleri suçluyor, dışlıyor, öteki pozisyonuna alıyor. Bunu millet de görüyor ve Kılıçdaroğlu'nu kınıyor." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2022 bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinin bugün son günü olduğunu belirterek, bütçenin bereketli olmasını diledi.

Bütçe görüşmelerinde "problem" olarak ifade edilebilecek bir şeyin yaşanmadığını dile getiren Aydemir, "Bütçe güzel sonuçlar getirecek. 2022 yılı, 2021'den daha da iyi olacak. 2023, 2022'den daha iyi olacak çünkü taşları döşeye döşeye gidiyoruz." diye konuştu.

Aydemir, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "gayri milli" ifadesine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu ötekileştirmeyi seven birisi. Daha önce ne yapmıştı? AK Parti'ye oy veren öğretmenleri dışlamıştı, emeklilere dönük dışlayıcı ifadeleri vardı. Bu açıklaması da ona benzer bir açıklama. Bu ülkede kim nereye oy verirse versin bizim gözümüzde çok muteberdir, itibari yüksektir çünkü bunlar bizim insanlarımız. Dolayısıyla asla öteki değildir. Oysa Sayın Kılıçdaroğlu tam tersini yapıyor. AK Parti'ye oy veren kesimleri suçluyor, dışlıyor, öteki pozisyonuna alıyor. Bunu millet de görüyor ve Kılıçdaroğlu'nu kınıyor. Gittiğimiz her yerde bu hali bizatihi gözlemliyoruz ."