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AK Parti'li Aydemir, "MEB'in kapısının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu'nun korumasının istediği" iddiasını değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir, "MEB'in kapısının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu'nun korumasının istediği" iddiasını değerlendirdi

04.01.2022 14:35
AK Parti'li Aydemir, "MEB'in kapısının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu'nun korumasının istediği" iddiasını değerlendirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Milli Eğitim Bakanlığının önündeki kapının kilitlenmesini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumasının istediği yönündeki iddialara ilişkin ilişkin, "Okuyunca bir siyasetçi olarak utandım. Siyasetçiler adına utandım." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Milli Eğitim Bakanlığının önündeki kapının kilitlenmesini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumasının istediği yönündeki iddialara ilişkin ilişkin, "Okuyunca bir siyasetçi olarak utandım. Siyasetçiler adına utandım." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin "toplumun sinir uçları nasıl tahrip edilir"le meşgul olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı açıklamaya ilişkin bir gazetecinin yazısına işaret eden Aydemir, "Okuyunca bir siyasetçi olarak utandım. Siyasetçiler adına utandım. Böyle olmaz, bu yapılacak iş değil. Hele hele bir genel başkanın bunları yapması akla hayale gelmeyecek şeylerdir ama akla hayale gelmeyecek işlerle uğraşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu gazetecinin, Milli Eğitim Bakanlığının önündeki kapının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu'nun korumasının istediği yönündeki iddiasına dikkati çeken Aydemir, bir genel başkanın görüşmeye protokol kapısından gitmesi gerekirken, bu kapıdan gitmediğinin altını çizdi.

Oradaki kilitli kapı görüntülensin diye özellikle birtakım örgütlü yapıların nümayiş yaptıkları taraftan gidildiğini anlatan Aydemir, "Sanki Bakan Bey, onunla görüşmemiş ve kapıları da kilitlemiş, zincirlemiş gibi bir görüntü vermek için. Buna gerek var mı?" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının yıpratılarak nereye varılmak istendiğini soran Aydemir, "Bir muhalefet genel başkanı bunu nasıl yapar? Bir muhalefet anlayışı bununla meşgul olursa oradan toplum adına müspet bir hal sadır olur mu, açığa çıkar mı? Çıkmıyor, çıkmadı bugüne kadar." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin toplumda bir karşılığının olmadığını kaydeden Aydemir, tam tersi muhalefetin bu yaptıklarından dolayı tepkiye muhatap olduğunu söyledi.

Söz konusu gazetecinin iddiasına ilişkin belgeleri de yayınladığını aktaran Aydemir, "O belgelerden sonra utanır, sıkılırlar ve daha müteyakkız olurlar, daha dikkatli davranırlar." dedi.

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milli eğitim bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir, 'MEB'in kapısının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu'nun korumasının istediği' iddiasını değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir, "MEB'in kapısının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu'nun korumasının istediği" iddiasını değerlendirdi - Son Dakika
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