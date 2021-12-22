AK Parti'li Aydemir: "Millet İttifakı kurlardaki inişten müthiş rahatsızlık duydu" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Millet İttifakı'nın, kurlardaki inişten müthiş rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarının toplumda büyük memnuniyet yarattığını ifade etti.

Muhalefetin, ülkenin zora girmesi için dua ettiğini savunan Aydemir, "Millet İttifakı kurlardaki aşağı doğru inişten müthiş rahatsızlık duydu." diye konuştu.

Aydemir, bazı televizyon kanallarındaki ekonomi yorumcularının ifadelerinden rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, "Döviz kurlarında aşağıya doğru iniş, yorumcuların yüzlerinde aşağı doğru dökülme var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Turkovac'ın üretim tesisinin açılışını yaptığını da hatırlatan Aydemir, "Turkovac ile sadece milletimize değil bütün insanlığa katkı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

İbrahim Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yemek menüsünü basın mensuplarına göstererek, gazetecilik yapan ve dışarda yemek yiyen bir kişi olarak bu yemeklerin isimlerini dahi duymadığını söyledi. Aydemir, "Bize faul yapmayın, aklınızı başınıza alın. Haliniz, resminiz, fotoğrafınız bu. O halde milleti aldatma, millet nezdinde AK Parti ve AK Parti'li kadroları itibarsız hale getirme girişiminize karşı sizin yaptıklarınızı milletle paylaşırız. Bundan zerre kadar çekinmeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Sarıkamış şehitlerinin vatan için donarak vefat ettiğini belirten Aydemir, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.