AK Parti'li Aydemir: "Milliyetçilik, varsa bir sorun, ona çözüm üretmektir" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, milliyetçiliğin ve vatanseverliğin, sorunlara çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmasından dolayı teşekkür ederek, Bahçeli'nin ülkenin birliği, bütünlüğü, vatanın daha müreffeh hale gelmesi için çok özel bir duruş sergilediğini kaydetti.

Milliyetçiliğin, milletini sevmek anlamına geldiğini dile getiren Aydemir, başka milletlere düşmanlık besleyenlerin, ırkçı pozisyona düşeceğine işaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ağzına geleni söylediğini, bakanlık önüne giderek gösteri yaptığını ifade eden Aydemir, "Bu mu milliyetçi, bu mu vatansever? Tam tersi bunlar bir yerlerden aldıkları vazifeleri hayata yansıtıyorlar. Milliyetçilik, vatanseverlik varsa bir sorun, o soruna çözüm üretmektir. Kendisinin parasal destek verdiği, uyduruktan, sadece insanların zihnini iğfal edecek filmler çektirmek milliyetçilik değildir. Bunun adı edepsizliktir, milletine ters düşmektir." diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da düzenlediği basın toplantısında Engelliler Haftası ile Vakıflar Haftası'nın idrak edildiğini anımsattı.

Subaşı, engellilerle ilgili eksikliklerin giderilmesini, lütuf değil, hak sahiplerinin gecikmiş de olsa haklarının teslimi olarak gördüklerini dile getirdi. Engellilere yönelik çalışmalara değinen Subaşı, vakıflarla ilgili çalışma yapan kurum ve kuruluşlar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.