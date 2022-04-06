AK Parti'li Aydemir, Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş" açıklamasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir, Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş" açıklamasını değerlendirdi Açıklaması

06.04.2022 14:05
AK Parti'li Aydemir, Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş" açıklamasını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesine ilişkin, "Yarın bir başkası Ekrem İmamoğlu'nu, bir başkası başka isim dillendirecek, bu yapı, daha seçime...

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesine ilişkin, "Yarın bir başkası Ekrem İmamoğlu'nu, bir başkası başka isim dillendirecek, bu yapı, daha seçime girmeden darmadağın olacak." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Anadolu Ajansının ayrıcalıklı bir yeri olduğunu ifade eden Aydemir, "Yaptıkları haberlere bakıyoruz; hakkı, hakikati dillendirme, hakikatin üstünü açma adına ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Kılı kırk yaparak haber yapıyorlar. Anadolu Ajansı, 102 yıldır hakkıyla vazifesini yapıyor." diye konuştu.

Sosyal medya, internet medyası gazeteciliği çıktığını anlatan Aydemir, "Onların yaptığı uyduruk işler, bütün bir gazeteci camiasına mal ediliyor. Bu da beni üzüyor." ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesine ilişkin değerlendirmesi istenen Aydemir, şunları kaydetti:

"Kuvvetle muhtemel, Millet İttifakı içinde bu tartışmalar yaşanıyordur. Mansur Yavaş mı olsun, Ekrem İmamoğlu mu olsun, Kemal Kılıçdaroğlu mu olsun. 'O mu olsun, o mu olsun' derken içeriden uç veren bir hal. Ümit Özdağ'ın partisi, Millet İttifakı'nda değil biliyorum ama belli ki orayla ilintilendirilmek istenen bir yapı içerisinde. Kendi gönlünden geçen bir ismi dillendiriyor ama bu aslında şu anlama geliyor; Ümit Özdağ, Millet İttifakı içindeki tartışmaları aşikar ediyor. İçeride bir büyük tartışma var, kim cumhurbaşkanı adayı olsun?

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Öbür taraf; seçim bitti, kavga bitmedi onlarda. Bitmeyecek göreceksiniz. Darmadağın bir hal var. O yüzdendir ki; Ümit Özdağ oraya vurgu yapıyor. Yarın bir başkası Ekrem İmamoğlu'nu, bir başkası başka isim dillendirecek, bu yapı, daha seçime girmeden darmadağın olacak."

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Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı, Mansur Yavaş, Ümit Özdağ, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir, Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş' açıklamasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir, Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş" açıklamasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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