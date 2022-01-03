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AK Parti'li Aydemir, PKK elebaşı Kalkan'ın, "dostlarımız" ifadesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir, PKK elebaşı Kalkan'ın, "dostlarımız" ifadesini değerlendirdi Açıklaması

03.01.2022 14:54
AK Parti'li Aydemir, PKK elebaşı Kalkan'ın, "dostlarımız" ifadesini değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, PKK terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın, son videosundaki "dostlarımız" ifadesine dikkati çekerek, "Kimdir bunlar?

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, PKK terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın, son videosundaki "dostlarımız" ifadesine dikkati çekerek, "Kimdir bunlar? Kimlerle beraber hareket ediyorlar? On binlerce insanımızın kanında parmağı olanlar, kimlerin dostu, özellikle bilinsin." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı toplam ihracatının 225 milyar dolar olduğunu anımsatarak, ihracat değerlerinin her ay rekor kırdığını, geçen yılın bereketli bir yıl olduğunu söyledi.

AK Parti'li Aydemir, "Elbette sıkıntılarımız oldu, dünyadan kaynaklanan netameli zaman dilimlerini yaşadık, ama bunun içerisinde pozitif yönüyle ayrışan bir ülke olduk. İşte bu ayrışmanın sonucudur bu paylaşımlar." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır'da, 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla dershane önünde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden eğitim şehitlerini rahmetle anan Aydemir, bu şehitlerden birinin AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın oğlu Eren Şahin Eronat olduğunu anımsattı.

Aydemir, terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'ın yayımladığı son videodaki "dostlarımız" ifadesine dikkati çekerek, "Kimdir bunlar? Kimlerle beraber hareket ediyorlar? On binlerce insanımızın kanında parmağı olanlar, kimlerin dostu, özellikle bilinsin. Kalkan, 'Biz, sol, sosyalist hareketler iktidar olsun diye uğraşıyoruz' diyor. Bunların Kürt diye bir derdi yok, Kürt düşmanı bunlar. Bakın PKK kimi dost hanesi içine koyuyor, kimi düşman olarak tayin ediyor?" diye konuştu.

PKK elebaşı Kalkan'ın, CHP, İYİ Parti, HDP, Deva Partisi'ni dost hanesi; AK Parti ve MHP'yi düşman hanesi içine koyduğunu hatırlatan Aydemir, CHP'nin ısrarla, "Dostlarımızla iktidara geleceğiz" vurgusunu yaptığını aktardı. İbrahim Aydemir, şunları kaydetti:

"CHP, dost kavramının içerisinde sadece HDP ve İYİ Parti'yi değil, açıkça PKK'yı kastediyor. Bakın PKK'lılar aynen bunu söylüyor. Kaldı ki zaten bunların ortak düşmanı var. CHP'nin kodlarında bir değişiklik yok. Evlatlarımızın dini eğitimden geçmesi, CHP'nin zoruna gidiyor. Kimse CHP'nin 'Helalleşelim' demesine inanmasın. CHP iktidar olursa aynen bıraktığı yerden devam edecektir. Yine inanç hürriyetinin önüne engeller koyacaktır. Yine evlatlarımızın, eğitim, dini tedris görmesini mutlaka engellemek için elinden geleni yapacaktır. Zaten bunu kendileri ifade ediyorlar."

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DOST Partisi, Milletvekili, AK Parti, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir, PKK elebaşı Kalkan'ın, 'dostlarımız' ifadesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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