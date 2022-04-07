AK Parti'li Bekle: "Bütüncül politikalar oluştururken mahallelerimizden uzaklaşmadık" - Son Dakika
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AK Parti'li Bekle: "Bütüncül politikalar oluştururken mahallelerimizden uzaklaşmadık"

07.04.2022 17:22
AK Parti'li Bekle: "Bütüncül politikalar oluştururken mahallelerimizden uzaklaşmadık"

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, 8 Nisan'ın Dünya Romanlar Günü olduğunu belirterek, "Bütüncül politikalar oluştururken mahallelerimizden de hiçbir zaman uzaklaşmadık.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, 8 Nisan'ın Dünya Romanlar Günü olduğunu belirterek, "Bütüncül politikalar oluştururken mahallelerimizden de hiçbir zaman uzaklaşmadık." dedi.

Bekle, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1990'dan itibaren 8 Nisan'ın Dünya Romanlar Günü olarak kabul edildiğini söyledi.

Bugünün Türkiye'de geçen yıl Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kabul edildiğini anımsatan Bekle, bunun da Romanları mutlu ettiğini dile getirdi.

Romanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teveccühünün belediye başkanlığı dönemine dayandığını kaydeden Bekle, "Samimiyete dayandığı için Cumhurbaşkanımıza yıllardır tüm Roman mahallelerinde ciddi bir teveccüh vardır." ifadesini kullandı.

Romanlarla ilgili geçen hafta AK Parti Genel Merkezi'nde 100'e yakın temsilciyle çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini bildiren Bekle, yarın da çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini anlattı.

Bekle, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütüncül politikalar oluşturmaya çalışırken toplantılarla yetinmiyoruz. Mahallemizde hane bazlı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadriye ablanın derdiyle dertlenmeyi, Mehmet abinin sağlıyla ilgilenmeyi, Emrah kardeşimizin çatısının akıp akmadığı gibi sorunlarla ilgilenmek boynumuzun borcu. Bütüncül politikalar oluştururken mahallelerimizden de hiçbir zaman uzaklaşmadık."

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Kaynak: AA

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