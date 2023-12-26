AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı\'na katılım çağrısı yaptı

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, vatandaşları 5, 6 ve 7 Ocak tarihlerinde yapılacak Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'na katılmaya çağırdı.

Çalkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütünün saldırılarında şehit olan kahraman askerlere, Sarıkamış'ta destan yazan askerlere ve Gazze'de hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Sarıkamış Harekatı'nın, 22 Aralık 1914'te başladığını, 5 Ocak 1915'te son bulduğunu; 1. Dünya Savaşı'nın önemli dönüm noktaları arasında yer aldığını söyleyen Çalkın, "Bugün başımız dik ve hür bir şekilde ülkemizin 100. yılını kutluyor oluşumuzu, işte o feda edilen canlara, toprağa dökülen şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarına borçluyuz." diye konuştu.

Sarıkamış'ta, kahramanların, milli birlik ve bağımsızlık için ortaya koyduğu mücadele ve destansı duruşun yok olmadığını belirten Çalkın, şunları kaydetti:

"Biz buradayız, Sarıkamış'tayız, Allahuekber Dağları'ndayız. Din, vatan, millet, bayrak ve ezan için nöbetteyiz. Donarak göğüs göğüse çarpışarak şehit düşen ve kefenleri bembeyaz karlar olan Sarıkamış şehitlerimizi, bu mukaddes topraklar için uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında rahmet, minnet ve dualarla yad ediyorum. 5, 6 ve 7 Ocak tarihlerinde Sarıkamış'ta düzenlenecek Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'na vatandaşlarımızı davet ediyorum."