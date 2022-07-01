AK Parti'li Çankırı: Pazar yerinde bırakılan gıda, kompost olarak çiftçiye ücretsiz dağıtılıyor - Son Dakika
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AK Parti'li Çankırı: Pazar yerinde bırakılan gıda, kompost olarak çiftçiye ücretsiz dağıtılıyor

01.07.2022 16:05
AK Parti'li Çankırı: Pazar yerinde bırakılan gıda, kompost olarak çiftçiye ücretsiz dağıtılıyor

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi ile pazar yerinde bırakılan gıdanın kullanılamaz durumda olanı, komposta dönüştürülerek, çiftçiye ücretsiz dağıtılıyor" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi ile pazar yerinde bırakılan gıdanın kullanılamaz durumda olanı, komposta dönüştürülerek, çiftçiye ücretsiz dağıtılıyor" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. 'Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi'ne ilişkin konuşan Çankırı, "Proje ile pazar yerinde bırakılan gıdanın kullanılamaz durumda olanı, komposta dönüştürülerek çiftçiye ücretsiz dağıtılıyor. Kullanılabilir durumda olan gıda, paketli gıdaya dönüştürülerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Böylece gıda israfının en aza indirilmesi hedefleniyor. Kompost, gıdanın 5'te 1 oranla kahverengi atıkla (ağaç atığı) birleştirilerek çürüyüp dönüştüğü doğal bir toprak iyileştirici.  Kompost kullanımı toprakta yararlı bakteri ve mikroorganizmaların oluşmasını, su tutma kapasitesinin ve veriminin artmasını sağlıyor. Kısaca topraktan geleni toprağa döndürerek, toprağın iyileşmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.Projenin pilot uygulamasını, Diyarbakır Kayapınar'da gerçekleştirdiklerini anlatan Çankırı, Nisan 2021'de başladıkları projenin pilot uygulama sürecinde, günde ortalama 3 ton ile toplamda 139 tonluk gıdanın, kompost üretimi için toplandığını söyledi.


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Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Çankırı: Pazar yerinde bırakılan gıda, kompost olarak çiftçiye ücretsiz dağıtılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Çankırı: Pazar yerinde bırakılan gıda, kompost olarak çiftçiye ücretsiz dağıtılıyor - Son Dakika
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