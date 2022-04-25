AK Parti'li Çelebi, HDP'nin, Paylan'ı ihraç etmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
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AK Parti'li Çelebi, HDP'nin, Paylan'ı ihraç etmesi gerektiğini söyledi

25.04.2022 10:34
AK Parti'li Çelebi, HDP'nin, Paylan'ı ihraç etmesi gerektiğini söyledi

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, sözde ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifi veren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın dokunulmazlığının kaldırılması ve partisinin Paylan'ı ihraç etmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, sözde ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifi veren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın dokunulmazlığının kaldırılması ve partisinin Paylan'ı ihraç etmesi gerektiğini söyledi.

Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM çatısı altında görev yapan, milletvekili sıfatı taşıyan Paylan'ın, tarihi gerçeklerden yoksun kanun teklifini şiddetle ve esefle reddettiğini belirtti.

Devletin bütünlüğüne kasteden kim olursa olsun hakim ve savcıların görevini yapması gerektiğini dile getiren Çelebi, teklifi hızla reddeden TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a da teşekkür etti.

Paylan'ın milletvekili olarak yeminine de sadık kalmadığını ifade eden Çelebi, "Eğer HDP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına uygun bir partiyse böyle bir teklifi veren bir milletvekilini hemen ihraç etmesi lazım." diye konuştu.

Çelebi, Paylan'ın dokunulmazlığının da kaldırılması gerektiğini kaydetti.

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, AK Parti, Çelebi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çelebi, HDP'nin, Paylan'ı ihraç etmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika


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