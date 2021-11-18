Üye Girişi
AK Parti'li Çelik: "AB, sığınmacılara zulme de gazetecileri tehdide de sessiz kalıyor" - Son Dakika

AK Parti'li Çelik: "AB, sığınmacılara zulme de gazetecileri tehdide de sessiz kalıyor"

18.11.2021 16:05
AK Parti'li Çelik: "AB, sığınmacılara zulme de gazetecileri tehdide de sessiz kalıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın, sığınmacılara karşı insanlık suçu işlediğini ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının, sığınmacılara dönük zulme de gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kaldığını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın, sığınmacılara karşı insanlık suçu işlediğini ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının, sığınmacılara dönük zulme de gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kaldığını ifade etti.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyleyip Türkiye'ye iftira attığını dile getirdi.

Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığının defalarca belgelendiğini hatırlatan Çelik, her gün olan bu zulüm karşısında dünyanın ve Avrupa'nın sustuğuna dikkati çekti.

Yunan güçlerinin sığınmacılara zulmünün vahim boyutlara ulaştığının altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, bu zulme karşı çıkarak, Yunanistan'ın yalanlarını her defasında çürüttü. Yunanistan, sığınmacıların botlarını şişleyerek ölüme sürüklüyor ve insanlık suçu işliyor. Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e basın toplantısında, 'Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?' diye sordu. Gazeteci bu olaydan sonra defalarca tehdit aldı. Yunanistan'ı terk etmek zorunda kaldı. Tüm bunlar bir AB ülkesinde oldu. AB kurumları, sığınmacılara dönük zulme de gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kalıyor."

Göç İdaresi Başkanlığının Kara Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığına dayanarak hazırladığı verilere göre, Yunanistan'ın sadece 2020 yılında 17 bin 245, 2021 yılında ise bugüne kadar 13 bin 261 sığınmacıyı geri ittiğine işaret eden Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Göç İdaresinin 2017 yılında bu yana yaptığı mülakat sonucu geri itildiğini tespit ettiği yaklaşık 74 bin sığınmacı söz konusu. Dolayısıyla Yunanistan'ın yalan söylediği bir iddia değil, bir vakıa olarak karşımızda duruyor. Bunlar sadece rakam değil. Ölüme doğru itilen birer can hepsi. Hayalleri, umutları, insanca yaşama hakları olan canlar. Yunanistan bunlara sadece ölüme iterek cevap veriyor."

AK Parti'li Çelik: AB, sığınmacılara zulme de gazetecileri tehdide de sessiz kalıyor

Avrupa Birliği, Ömer Çelik, Yunanistan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik: 'AB, sığınmacılara zulme de gazetecileri tehdide de sessiz kalıyor' - Son Dakika


Son Dakika

Elektriği kesmeden yenileme çalışması başlattılar! Korkunç kazada 1 işçi yaşamını yitirdi 17:14 Elektriği kesmeden yenileme çalışması başlattılar! Korkunç kazada 1 işçi yaşamını yitirdi Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! 15:44 Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! 15:18 Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik 15:04 Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada 14:26 Akraba iki ailenin ahır yeri kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14:24 Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı 13:56 İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı

Son Dakika Haberleri
17:16 Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm!
17:14 Elektriği kesmeden yenileme çalışması başlattılar! Korkunç kazada 1 işçi yaşamını yitirdi
16:53 Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle katletmişti! Aldığı ceza sonrası gözyaşlarına boğuldu
16:45 Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı
16:45 Çarşafa sarıp ormana atmışlar! 4 aylık cenin ekipleri harekete geçirdi
16:44 2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi?
16:28 Sık kullanılan şifreler belirlendi! Hacklemek saniyeler alıyor
16:25 Son Yaz'ın Canan'ı Funda Eryiğit'in yeni rolü beli oldu
16:20 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması
16:12 CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika gecikmeli açıklaması tam bir skandal
Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm! Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm!         
17:16
TÜSİAD'dan Merkez Bankası'nın faiz kararına eleştiri: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD'dan Merkez Bankası'nın faiz kararına eleştiri: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:08
Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın         
15:29
Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?         
15:04
Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu         
15:03
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı         
14:25
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasına ilişkin okul müdürü açığa alındı 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasına ilişkin okul müdürü açığa alındı         
13:35
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 17:21:12. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Çelik: "AB, sığınmacılara zulme de gazetecileri tehdide de sessiz kalıyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement