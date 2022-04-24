AK Parti'li Çelik, HDP'li Paylan'ı kınadı - Son Dakika
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AK Parti'li Çelik, HDP'li Paylan'ı kınadı

24.04.2022 03:17
AK Parti'li Çelik, HDP'li Paylan'ı kınadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'li Garo Paylan'ın iade edilen sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hakkında, "Tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'li Garo Paylan'ın iade edilen sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hakkında, "Tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir. Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Yüce Meclis'in çatısı altında birinin bunu yapması ise siyasi ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlığın ve iftiranın kimlerin güdümünde gerçekleştiğini biliyoruz. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'AHLAKSIZ TEKLİF YOK HÜKMÜNDEDİR'

Çelik, paylaşımının devamında şu değerlendirmede bulundu:  "Cumhurbaşkanımız bu konuda arşivlerin açılmasını ve kararı tarihçilerin vermesi gerektiğini söyleyen büyük bir özgüven politikasına imza atmıştır. Soykırım iftirasını sektör haline getirenler ise bu yüzleşmeden kaçmıştır. Bu teklif, Azerbaycan'ın desteklediği Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecine dönük de bir sabotaj girişimidir. Sabotaj şebekesi ve sözde soykırım lobisi aynı çatı altında barınmaktadır. İlgili şahıs derhal yüce Türk milletinden özür dilemelidir. Bu konuda gereken hukuki takibatı yapacağız Sözde soykırım lobisini ve arkasındaki sabotaj şebekesini lanetliyoruz. Milletimize iftira atan bu ahlaksız teklif yok hükmündedir."


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Halkların Demokratik Partisi, Garo Paylan, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik, HDP'li Paylan'ı kınadı - Son Dakika


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