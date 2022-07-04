AK Parti'li Ceylan, Sarıçalı Dağı'nda anıt ağaçların kesildiğini söyledi - Son Dakika
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AK Parti'li Ceylan, Sarıçalı Dağı'nda anıt ağaçların kesildiğini söyledi

04.07.2022 11:33
AK Parti'li Ceylan, Sarıçalı Dağı'nda anıt ağaçların kesildiğini söyledi

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Nallıhan Sarıçalı Dağı'nda 50 kadar anıt ağacın kesildiğini belirterek, "Bakım yapmak bahanesiyle bu alanda yüzlerce ağaç kesilmiş bulunmaktadır.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Nallıhan Sarıçalı Dağı'nda 50 kadar anıt ağacın kesildiğini belirterek, "Bakım yapmak bahanesiyle bu alanda yüzlerce ağaç kesilmiş bulunmaktadır. Bu kesilen ağaçlardan 50 civarındaki ağaç ise anıt ağaç özelliği taşımaktadır." dedi.

Ceylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 21 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Ankara'nın Nallıhan İlçesi yakınlarındaki ormanlık alanın Sarıçalı Dağı Milli Parkı olarak koruma statüsüne kavuşturulduğunu dile getirdi.

Bölgede, 600 civarında anıt özelliği taşıyan 70 ile 180 santimetre çapında 500 ile 1200 yaş aralığında karaçam, kasnak meşesi, ardıç ve fındık ağaçları bulunduğunu belirten Ceylan, Sarıçalı Dağı'nın zengin biyoçeşitliliğe sahip olduğunu söyledi.

Ceylan, bölgenin Türkiye'nin anıt ağaç müzesi özelliği taşıyan eşi bulunmayan tek ekosistem olduğunu ifade ederek, Sarıçalı Dağı Milli Parkı'nın kuzey eteklerinde çok sayıda anıt ağaç olmasına ve mutlak korunması gereken ekosistem olmasına rağmen Orman Genel Müdürlüğünün bölgenin milli park sınırına dahil edilmesine izin vermediğini bildirdi.

Bu ormanlarda ve eğimi yüzde 60 üzerinde olan ormanlarda silvikültürel müdahaleler yapılamayacağını belirten Ceylan, "Aslında ana amaç bu ormanların doğal haliyle olduğu gibi korunmasıdır. Amenajman Planı'ndaki bu açık öngörüye rağmen, plana aykırı olarak bakım yapmak bahanesiyle bu alanda yüzlerce ağaç kesilmiş bulunmaktadır. Bu kesilen ağaçlardan 50 civarındaki ağaç ise anıt ağaç özelliği taşımaktadır." diye konuştu.

Nallıhanlı olduğu, Orman İşletme Şefliği ve genel müdürlük görevlerinde bulunduğu için bölgede teknik inceleme yaptığını anlatan Ceylan, "Yaptığımız incelemeler neticesinde yapılan ağaç kesimlerinin bilimden, teknikten uzak Amenajman Planı'na aykırı olduğuna bizzat şahit olduk. Kesilen 50 civarındaki anıt ağacın 80-140 cm çapında, yaklaşık 500-1100 yaşlarında olduğu anlaşılmış olup, bu manzara karşısında üzüntümüzden kahrolduk." ifadelerini kullandı.

Anıt ağaçların Türkiye'nin ve dünyanın ortak mirası olduğunu belirten Ceylan, nasıl tarihi ve arkeolojik yapılar korunarak gelecek kuşaklara bırakılıyorsa anıt ağaçların da aynı anlayışla korunması gerektiğini kaydetti.

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AK Parti'li Ceylan'dan 'anıt ağaç' kesimi tepkisi AK Parti'li Ceylan'dan 'anıt ağaç' kesimi tepkisi
Kaynak: AA

Toros Dağları, Nallıhan, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Ceylan, Sarıçalı Dağı'nda anıt ağaçların kesildiğini söyledi - Son Dakika

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