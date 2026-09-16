AK Parti'li Demir Eskişehir'de konuştu, 2028 hedefini açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "Önceliğimiz 2028. Dünya lideri Cumhurbaşkanımızı tekrar yeniden bu ülkede Cumhurbaşkanı seçtirmek hepimizin boynunun borcudur." dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında düzenlenen "Yerel Yönetimler Gündemli İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuşan Demir, AK Parti'nin devletle milleti bir araya getirdiğini söyledi.

Bu milletin beklentilerini gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Demir, siyaseti, hizmetin bir aracı haline getirdiklerini vurguladı.

Demir, dünyada nerede bir mağdur ve dertli varsa onların derdiyle dertlenen ve onlar için uğraşan bir dünya liderlerinin olduğunu kaydederek, milletin teveccühünü alan bu anlayışın siyasete itibar kazandırdığını ifade etti.

Mevcut durumu daha ileriye taşımanın yanı sıra üçüncü sorumluluklarının bayrak yarışı olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Şu anda görevde bulunan arkadaşlar, ellerindeki bayrakları kendinden sonra koşmaya hazır olan insanlara en yukarıda teslim etmek durumundadır. Teşkilat mensubu arkadaşlarım eğer böyle düşünürse ve bu düşünceyle hareket edersek, Allah'ın izniyle biz neticeye ulaşırız. Üzerimize düşeni yerine getirmiş oluruz diye düşünüyorum."

Demir, iktidarlarının temelinde yerel yönetimler olduğunu, AK Parti'nin de yerel yönetimlerden doğmuş bir iktidar olduğunu vurguladı.

CHP'nin milletin alın terinin kaynağını kendi menfaatleri, hevesleri, kariyer planlamaları için harcadığını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Bizi 25 yıl iktidarda tutan yerel yönetimlerdeki hizmet anlayışımızdı. Siz bunu beceremediniz. Siz bunu suistimal ettiniz. Bu güven bir zedelendi mi bir daha yerine gelmez. Kim ne derse desin. Bunlara bu konuda güvenilmez arkadaşlar. Görüyoruz, bakıyoruz. Yakından takip ediyoruz. CHP'nin artık bir genetik haline gelmiş bu yolsuzlukları vesaire, bir de partide beceriksiz yönetimlerinin olması. Bir taneydi, yetmedi iki tane oldu. İki yakasının bir araya geleceğini düşünmüyorum CHP'nin."

"Kendileri birbirlerini mahkeme veriyorlar"

"Bu millet için hedef koyarız ve peşinden koştururuz." diyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'ın izniyle onları gerçekleştiririz. Onların ne yaptığı onları bağlar. Kendileri yapıyor, kendilerini şikayet ediyorlar. Kendileri birbirlerini mahkeme veriyorlar. Bunların hepsi bu milletin huzurunda, Silivri mahkemelerde şu anda ortaya çıkıyor, çarşaf çarşaf. Onları kendi başlarına yaptıklarıyla bırakıyoruz."

Demir, doğru neyse onun arkasından gideceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yereldeki dinamikler son derece önemli. Çünkü yerel dinamikler bugünden yarına olmuyor. Bakıyorsunuz, 25 yıllık bir süreç içerisinde oluşmuş bir denge var. Bir ortak kanaat var. Bu istişareyle gidecek, yolumuza inşallah devam edeceğiz. Önceliğimiz 2028. Dünya lideri Cumhurbaşkanımızı tekrar yeniden bu ülkede cumhurbaşkanı seçtirmek hepimizin boynunun borcudur."

AK Parti MKYK Üyesi ve Yerel Yönetimler Bölge Koordinatörü Mücahit Yanılmaz ile AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da konuşma yaptığı toplantıya, AK Parti'li ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.