AK Parti'li Demiröz, partisinin Trabzon İl Danışma Meclisine katıldı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Bütün gayretimiz dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak olacak. Çünkü enflasyon düşebilir ama bugünkü ortamda fiyatların 20 liradan 5 liraya düşmesini artık beklemiyoruz." dedi.

Demiröz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin millet tarafından kurulduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." sözünden sonra Türkiye'de büyük bir değişim yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada adından söz ettiren üç liderden birisi olduğunu aktaran Demiröz, şöyle devam etti:

"Son yıllarda, Çin'in liderinden bahsedildi, Rusya'da Putin'den bahsedildi ama dünya son 20 yılda, hatta son 10 yılda Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderliğini tescil etti, kabul etti. Bunu en son Antalya Diplomasi Forumu'nda da gördük. Tam 75 ülke, 17 devlet başkanı, cumhurbaşkanı katıldı. Birçok görüşmeler yapıldı. Artık dünyadaki siyasetin odak noktası Türkiye. İnşallah en kısa zamanda da göreceksiniz ticarette de odak nokta Türkiye olacak."

Erdoğan ve ekibinin yargı, askeri, sermaye, bürokrasi ve basın vesayetleriyle tek tek mücadele ettiğinin altını çizen Demiröz, şunları kaydetti:

"Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere terörle mücadele ettik ama şunu herkes bilmeli ki Türkiye, kendi topraklarından bir karış bile o teröristlere, terör devleti kurmak isteyenlere vermez, vermeyecektir. Bunu destekleyenler bunun faturasını dönüp kendileri vereceklerini bilmeliler. Biz faturasını ödedik ama ülkemizi onlara teslim etmedik. Bunu kaba kuvvetle yapamayacaklarını anlayanlar ekonomik olarak ülkemize saldırıyorlar. Olsun, biz ekmeğimizi böler yeriz ama kimseye teslim olmayız. IMF'yi, borçlarını son kuruşuna kadar ödeyerek gönderdik."

Demiröz, Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece 85 milyonun değil 60'a yakın ülkenin de liderliğini yaptığını dile getirerek, " Filistin'de, Amerika Kudüs'ü başşehir ilan etmek istiyor, ilan ediyor, Türkiye karşı çıkıyor. Birleşmiş Milletler'e gidiyor. 128 ülke 'Hayır, yapamazsın.' dedi. Sadece 11 ülke 'evet' dedi. Maalesef Birleşmiş Milletler'in yapısı. 5 tane devlet var. Çin, Rusya, Amerika, Fransa ve İngiltere. 180 ülke karşı çıksa bile, herhangi bir ülke 'çekimserim' derse karar alınamıyor. Neden Recep Tayyip Erdoğan 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyor. İşte bunun için. İnşallah hepimiz göreceğiz bu düzen de değişecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgını sürecinde sadece Türkiye'de değil, dünyada sıkıntılar yaşandığına değinen Demiröz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şunu bilmeliyiz ki Türkiye bu pandemi sürecinde 2021 yılında yüzde 11 büyüme ile bir numara oldu. Bu sene barajlarımız dolu. Kar yağdı, yağmur yağdı, tarımda büyük hamle gerçekleşecek. Bundan sonra gıdada arz güvenliğimizi, depolarımızı dolduracağız, geleceğe hazır olacağız. Her şey çözülür. Bütün gayretimiz dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak olacak. Çünkü enflasyon düşebilir ama bugünkü ortamda fiyatların 20 liradan 5 liraya düşmesini artık beklemiyoruz. Biz de vatandaşın cebine katkıda bulanarak bu dengelemeyi sağlayacağız. Eylül ayında bütün verilerin tekrar düzeldiğini, stabil hale geldiğini göreceksiniz. İhracatımız güzel şekilde yükseliyor, üretim artıyor, işsizlik oranı düşüyor. Çözerse yine AK Parti çözer, bunu millet biliyor. Çözüm yeri yine AK Parti. 2023 seçimlerinde de zafer AK Parti'nin olacak."

Demiröz, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'u da tebrik ederek, bordo-mavililerin üst üste 6 yıl şampiyon olması temennisinde bulundu.

Toplantıya, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora ile eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.