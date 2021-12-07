AK Parti'li Durmuşoğlu: "Ekonomimiz, tüm olumsuzluklara rağmen üretime ve ihracata dayalı büyüyecek" - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Türkiye ekonomisinin, tüm olumsuzluklara rağmen üretime ve ihracata dayalı büyümeye devam edeceğini söyledi.

Durmuşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, salgın döneminde gelişmiş ülkelerin ligine çıkma fırsatı yakaladığını, üretim ve istihdam merkezli büyüme stratejisinin meyvelerini toplamaya başladığını belirtti.

Türkiye ekonomisinin, büyüme kaydederek salgından en az hasarla çıkmayı başardığını dile getiren Durmuşoğlu, bu yıl da ekonomisindeki başarılı performansıyla Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke olduğunu anlattı.

Salgın döneminde Türkiye'nin ihracat verilerinde de rekorlar kırdığını söyleyen Durmuşoğlu, Osmaniye'nin ihracatının ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 artışla 386 milyon dolara ulaşarak ihracatını en çok artıran dördüncü il olduğunu, AK Parti öncesi yok denilecek kadar az olan ihracatın bölgede kurulan iki OSB ile ivme kazandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde istihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayarak 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Durmuşoğlu, "Ekonomimiz, tüm olumsuzluklara rağmen üretime ve ihracata dayalı büyümeye devam edecektir. Türkiye'nin başlattığı her kalkınma hamlesinin önünün darbeyle, vesayetle, krizle kesildiği; IMF, Dünya Bankası ve mandacı iktisatçılarımız tarafından aksi istikamete yönlendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Kim ne yaparsa yapsın, hangi kirli oyunları planlarsa planlasın, bizler yüksek faiz döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme odaklı ekonomi politikamızla ülkemiz ve milletimiz için en doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. Bu ekonomik kurtuluş savaşından başarıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.