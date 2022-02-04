AK Parti'li Erdem'den "Öğretmenlik Meslek Kanunu"na ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile sözleşmeli öğretmenlerin can güvenliği ve sağlık mazeretlerine bağlı olarak yer değiştirmelerine imkan sağlanacağını, kariyer basamaklarında ilerlemede sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin değerlendirmeye alınacağını, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) yerine mesleki gelişimi destekleyen yeni bir yapı kurulacağını belirtti.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, ilk imza sahibi olduğu Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Genel Kurulda onaylanarak yasalaştığını anımsattı.

Kanunla öğretmenlerin mesleğe giriş koşullarının, adaylıklarının, niteliklerinin, statülerinin ve kariyer basamaklarının düzenlendiğini ifade eden Erdem, birinci derecede bulunanların ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesinin, diğer derecelerde bulunanların ek göstergelerinde ise bununla orantılı olarak artışlar yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Erdem, verilecek 3600 ek göstergeyle emekli olan bir öğretmen maaşında bugün itibarıyla aylık 1200 lira artış sağlanacağını, 411 bin emekli öğretmenin 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla bu artıştan faydalanacağını belirtti.

Düzenlemenin yürürlük tarihi olan 15 Ocak 2023'ten sonra emekli olacakların emekli ikramiyesinde yaklaşık 44 bin lira artış sağlanacağının altını çizen Erdem, meslekte 10 yılını dolduran öğretmenlere sınavla uzman öğretmenlik kariyer basamağı ile bir derece ve 1342 lira ek ödeme verileceğini anlattı. Erdem, bu kapsamda 496 bin 288 öğretmenin uzman öğretmenliğe başvurabileceğini ifade etti.

Uzmanlıkta 10 yılını dolduran öğretmenlere de sınavla başöğretmenlik kariyer basamağı, bir derece ve maaşlarında 2 bin 684 liralık bir artış sağlanacağını aktaran Erdem, bu kapsamda 20 yılını tamamlayan mevcut 75 bin 669 uzman öğretmenin başöğretmenliğe başvurabileceğini bildirdi.

Yüksek lisans ve doktorasını bitirenlere sınav muafiyeti

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde doktorasını yapmış 2 bin 234, yüksek lisansını tamamlamış 115 bin 257 öğretmenin bulunduğuna dikkati çeken Erdem, şunları aktardı:

"Bu öğretmenlerimizden yüksek lisansını bitirenler uzman öğretmenlik, doktorasını bitirenler de başöğretmenlik sınavından muaf tutulacaklar. Kanun, kariyer basamakları bakımından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel öğretim kurumları ile diğer bakanlıklardaki öğretmen unvanlı tüm kadroları kapsamaktadır. Özel öğretim kurumlarımızda görev yapan öğretmenlerimiz uzman ve başöğretmenlik için başvuru yapma, belge alma haklarına sahiptir. Mali hakların yansıtılması kurumun uhdesindedir. Ancak özel öğretim kurumunda görev yaparken uzman ya da başöğretmen sertifikasını alan bir öğretmenimiz, resmi bir okulumuza atanması durumunda sahip olduğu kariyer basamağının haklarından faydalanabilecektir. Yapılan düzenlemelerle sözleşmeli öğretmenlerin can güvenliği ve sağlık mazeretlerine bağlı olarak yer değiştirmelerine imkan sağlanmış, kariyer basamaklarında ilerlemede sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler değerlendirmeye alınmış, AKS kaldırılarak yerine mesleki gelişimi destekleyen yeni bir yapı kurulmuş olacaktır."

Erdem, öncelikli hedeflerinin içeriğe ve detaylara boğulmadan öğretmenler için planlanan iyileştirmeleri daha hızlı kanunlaştırmak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz öğretmenlerimize verilen başta 3600 ek gösterge sözü ve Anayasa Mahkemesinin bazı maddeleri iptaliyle sürüncemede kalan kariyer basamakları konusunu hemen yerine getirmek için çalışmamızı yaptık. Ancak ayrıca söz verilen diğer kesimlerin 3600 ek gösterge düzenlemelerinin de önümüzdeki mayıs, haziran aylarında ilgili bakanlıklarca Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize getirileceği, 600 bin öğretmenimizin uzman öğretmen, başöğretmen olma hazırlıkları kapsamında Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikler, eğitim ve sınav hazırlıkları için gereken süre 2022 yılı içinde 2023 bütçeleme hazırlıklarında bakanlık bütçesine yaklaşık 20 milyar kaynak ayrılması, hazırlıkların yapılabilmesi ve diğer bakanlıklarla bütünlük sağlanabilmesi için 2023 yılı Ocak ayında yürürlüğe girebileceği öngörülmüştür."